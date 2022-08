Markus Söders Tochter hat es schon aus verschiedenen Gründen in die Schlagzeilen geschafft: weil sie inmitten der Corona-Pandemie in Monaco Urlaub macht, weil sie modelt oder weil sie über eine Karriere in der Politik nachdenkt. Also warum auch nicht wegen ihrer Haare?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder trat zuletzt vor allem mit seiner Forderung nach längeren Laufzeiten für die Atomkraftwerke in Erscheinung. Seine Tochter Gloria-Sophie hingegen erstrahlt in diesen Tagen aus einem ganz anderen Grund: Sie war beim Friseur.

Die zugehörigen Beweisfotos postete die 23-Jährige auf ihrer Instagram-Seite. Statt der langen braunen Mähne, die ihr bislang über die Schultern fiel, trägt sie nun einen markanten Kurzhaarschnitt. Aber keine Sorge: Verwechslungsgefahr mit ihrem Vater besteht trotzdem auch weiterhin nicht.

"Happy to be here" ("Froh hier zu sein"), schrieb Gloria-Sophie lediglich dazu. Doch wenigstens der "Bild"-Zeitung stand sie auch noch etwas länger Rede und Antwort zu ihrer Typ-Veränderung.

"Mehr Rock'n'Roll, weniger Kitsch"

"Ich habe mir die Haare für ein Fotoshooting abgeschnitten. Und weil ich nach New York gehen werde. Ich will zeigen, dass man auch Frau sein kann ohne lange Mähne", verriet Söders Tochter dem Blatt. Und weiter: "Mit meinen kurzen Haaren fühle ich mich super. Sogar noch weiblicher als mit langen Haaren. Mehr Rock'n'Roll, weniger Kitsch."

Bereits am Donnerstag solle es für das Nachwuchsmodel zu verschiedenen Shootings nach New York gehen, heißt es. Dauerhaft will sich Gloria-Sophie aber wohl nicht in der US-Metropole niederlassen. Ihre Wohnung in München behalte sie auf jeden Fall.

Tochter aus früherer Beziehung Söders

Gloria-Sophie ist Söders uneheliche Tochter aus einer früheren Beziehung mit Ulrike Burkandt. Seit 1999 ist der CSU-Politiker mit Karin Baumüller verheiratet, mit der er noch eine weitere Tochter und zwei Söhne bekam.

Erstmals in die Schlagzeilen geriet Gloria-Sophie Burkandt im Mai 2021. Inmitten der Pandemie machten seinerzeit Bilder von ihr beim Luxusurlaub im Corona-Risikogebiet Monaco die Runde. Wenig später wurde bekannt, dass sie inzwischen einen Model-Vertrag in der Tasche hat. Doch auch eine Karriere als Politikerin könne sie sich vorstellen, plauderte sie vor einigen Monaten aus.