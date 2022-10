"Friends"-Star Matthew Perry enthüllt in seiner Autobiografie so einiges, was seine Fans noch nicht wussten. Unter anderen berichtet der 53-Jährige, wie er nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden musste und deswegen einen wichtigen Netflix-Dreh verpasste.

Die Memoiren des früheren "Friends"-Stars Matthew Perry sorgen weiterhin für Aufsehen. Erst am 1. November wird die Autobiografie mit dem Titel "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" im Handel erscheinen. Schon vorab wurde nun bekannt, warum der Schauspieler letztendlich nicht im Netflix-Erfolgsfilm "Don't Look Up" mit Superstar Leonardo DiCaprio zu sehen war: Er hatte in der Zeit der Dreharbeiten einen Herzstillstand erlitten.

Das fürchterliche medizinische Ereignis habe sich demnach in der Schweiz während eines Reha-Aufenthalts abgespielt, wie "Rolling Stone" unter Berufung auf Perrys Memoiren berichtet. Ausgelöst worden sei es durch die Kombination zweier Medikamente. Perry habe seine behandelnden Ärzte angelogen, um das Schmerzmittel Hydrocodon zu erhalten. Für eine Operation wurde dem Star dann das Anästhetikum Propofol verabreicht, woraufhin sein Herz auf dem OP-Tisch aussetzte.

"Ich wachte elf Stunden später in einem anderen Krankenhaus auf", schreibt Perry. Die ihn behandelnden Ärzte hätten während seines Herzstillstands nicht gewollt, dass "der Typ aus 'Friends' auf ihrem Tisch stirbt". Während der fünfminütigen Wiederbelebung seien Perry durch die Herzdruckmassage acht Rippen gebrochen worden.

Abschied von "Don't Look Up"-Dreh

Aufgrund der daraus resultierenden Schmerzen konnte Perry im Anschluss nicht ans Set des Netflix-Films "Don't Look Up" zurückkehren und die bereits begonnenen Dreharbeiten fortsetzen. Die Entscheidung, den Film zu verlassen, bezeichnet der "Friends"-Star als "herzzerreißend", da es sich bei der starbesetzten Komödie um seinen "größten Film" gehandelt habe. Eine bereits abgedrehte Szene Perrys mit Jonah Hill schaffte es nicht in die von Netflix veröffentlichte Version des Films.

Wie "Daily Mail" außerdem vorab aus Perrys Memoiren berichtet, stichelt der 53-Jährige in seinem Buch auch gegen seinen Schauspielkollegen Keanu Reeves, einen der beliebtesten Hollywood-Stars überhaupt. Perry war demnach zu Beginn der 1990er-Jahre eng mit den Schauspielern River Phoenix und Chris Farley befreundet, die beide aufgrund von Drogenmissbrauch viel zu jung verstarben.

Stichelei gegen Keanu Reeves

In "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" schreibt Perry nun: "Warum sterben originelle Denker wie River Phoenix und Heath Ledger, aber Keanu Reeves ist immer noch unter uns?". An einer anderen Stelle berichtet Perry, er habe "ein Loch in die Wand von Jennifer Anistons Garderobe geschlagen". Damals habe er herausgefunden, dass sein Freund Farley an einer Mischung aus den Drogen Kokain und Morphium verstorben war. Wiederum fügt er hier hinzu: "Keanu Reeves ist unter uns."

Dies sind nur die zwei neuesten Enthüllungen aus Perrys Autobiografie. Bereits zuvor wurde öffentlich, dass der ehemalige "Friends"-Star in den 90ern kurzzeitig eine heimliche Romanze mit Julia Roberts hatte. Zudem gab er die sagenhafte Summe von neun Millionen Dollar aus, um clean zu werden. Im Alter von 49 Jahren sprang er abermals - ähnlich der eingangs beschriebenen Episode - dem Tod von der Schippe, als sein Darm nach der Einnahme zu vieler Schmerzmittel platzte. Sein Leben konnte damals lediglich durch den Einsatz einer sogenannten ECMO-Maschine gerettet werden.