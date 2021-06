Gerade erst ist Matthew Perry bei der großen "Friends"-Reunion zu sehen und fällt dort durch seine verwaschene Sprache auf. Fans machen sich Sorgen um den Schauspieler, der früher mit seiner Alkohol- und Drogensucht kämpfte. Nun hat sich der 51-Jährige auch noch von seiner Verlobten getrennt.

"Friends"-Star Matthew Perry hat sich von seiner Verlobten, der 29-jährigen Literaturmanagerin Molly Hurwitz, getrennt. "Manchmal klappt es einfach nicht, und hier ist es so", sagte der 51-Jährige in einem Statement dem "People"-Magazin. "Ich wünsche Molly nur das Beste."

Matthew Perry und Molly Hurwitz waren seit 2018 ein Paar und seit November 2020 verlobt. Damals schwärmte Perry ebenfalls im "People"-Magazin: "Ich habe mich entschieden, mich zu verloben. Zum Glück war ich zu diesem Zeitpunkt zufällig mit der tollsten Frau auf diesem Planeten zusammen."

Die traurige Nachricht von Perry und Hurwitz' Trennung kommt kurz nach der Premiere der mit Spannung erwarteten "Friends"-Reunion, bei der Perry wieder mit seinen ehemaligen Co-Stars aus der erfolgreichen NBC-Sitcom zusammenkam und die vergangene Woche ausgestrahlt wurde. In dem 105-minütigen Special waren neben Perry, Courtney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow und Matt LeBlanc auch Stargäste wie Justin Bieber, Cara Delevingne und Lady Gaga vertreten.

Fans weiter in Sorge um Perry

Seither beschäftigt vor allem der Gesundheitszustand von Perry die Fans. Grund dafür war unter anderem die recht undeutliche Aussprache, mit der er in dem Special negativ auffiel. Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit immer wieder mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen und ging damit auch offen um. Vor fünf Jahren sagte er in einem BBC-Interview: "An drei Jahre kann ich mich nicht erinnern, irgendwo zwischen Staffel 3 und Staffel 6 war ich ein bisschen abgemeldet." Viele glauben nun, er könnte rückfällig geworden sein.

Ben Winston, Regisseur und Produzent der "Friends"-Reunion, gab dem Schauspieler daraufhin allerdings Rückendeckung. Es sei für ihn eine Ehre gewesen, Perry "anleiten" zu dürfen. Probleme konnte er während der Dreharbeiten offenbar nicht feststellen. "Er scheint stärker und fitter zu sein, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe", sagte auch "Friends"-Produzent Kevin Bright in einem Interview mit "The Hollywood Reporter".