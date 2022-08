Herzogin Meghan lädt in der zweiten Folge ihres Podcasts "Archetypes" eine Frau ein, die sie nach eigenen Worten schon als Kind inspiriert hatte - Sängerin Mariah Carey. Im Gespräch stellen die beiden fest, dass sie so einiges gemeinsam haben.

In der zweiten Folge von Herzogin Meghans Spotify-Podcast "Archetypes" haben die 41-Jährige und ihr Gast, Sängerin Mariah Carey, über die Bedeutung ihrer Hautfarben gesprochen. Die Herzogin von Sussex erklärt in der Folge, dass sie als Kind von der Sängerin inspiriert wurde, weil Carey ebenfalls gemischter Herkunft sei. Meghan habe gedacht: "Oh mein Gott. Jemand, der aussieht wie ich. Sie ist gemischt wie ich", und fügt hinzu, dass sie ein Fan des Stars sei.

Carey hatte es nicht einfach im Leben. Die 53-Jährige erzählt im Podcast, dass sie in ihrer Jugend mehr als ein Dutzend Mal umgezogen und ohne viel Geld aufgewachsen ist. Bei jedem Neuanfang habe sie darum kämpfen müssen, sich anzupassen. "Ich habe nicht reingepasst", so die Sängerin. "Weißt du, es gab entweder die Schwarzen Viertel der Stadt oder die Viertel, in denen meine Mutter wohnte, die eher Weiß waren. Und ich passte nirgendwo hinein."

"Man ist irgendwie dazwischen"

Herzogin Meghan könne das verstehen: "Weil wir hellhäutig sind, wird man nicht wie eine Schwarze Frau behandelt. Man wird nicht wie eine Weiße Frau behandelt. Man ist irgendwie dazwischen." Wenn es einen Zeitpunkt im Leben der 41-Jährigen gegeben habe, "an dem sich alles mehr auf meine Hautfarbe konzentriert hat, dann erst, als ich anfing, mit meinem Mann auszugehen". Dann habe sie erst zu verstehen begonnen, "wie es ist, als Schwarze Frau behandelt zu werden", sagt Meghan und bezieht sich dabei auf ihre Beziehung zu Prinz Harry. "Denn bis dahin war ich wie eine Frau gemischter Herkunft behandelt worden. Das hat sich dann wirklich geändert."

Herzogin Meghans Podcasts "Archetypes" hat nach der Veröffentlichung der ersten Folge in mehreren Ländern die Chartspitze auf Spotify erreicht. In der ersten Folge war Tennisstar Serena Williams bei Meghan im Studio zu Gast. Die beiden Powerfrauen sprachen über Vorurteile, denen sich erfolgreiche und ambitionierte Frauen leider immer noch ausgesetzt sehen. Nächste Woche wird Autorin und Schauspielerin Mindy Kaling zu Gast sein.