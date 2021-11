Als Lady in Red

Als Lady in Red Meghan feiert Comeback auf rotem Teppich

Ihr erster Red-Carpet-Auftritt nach langer Pause: Meghan und Harry bei der "Salute to Freedom"-Gala in New York.

Meghan und Harry auf dem Red Carpet - dieses Bild ist lange her. Nun gibt das Paar ein Comeback: Bei einer Gala zur Ehrung von Militärveteranen in New York schreiten sie Hand in Hand über den roten Teppich. Mit ihrem spektakulären Kleid zieht die Herzogin alle Blicke auf sich.

Meghans letzter Auftritt auf dem roten Teppich liegt eine ganze Weile zurück. Nach langer Abwesenheit durch die Corona-Pandemie, ihre Elternzeit und schließlich den Rückzug aus dem Königshaus ist die 40-Jährige nun zurück auf dem Red Carpet. Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchten die "Salute to Freedom"-Gala in New York City. Die Veranstaltung ehrt Militärveteranen.

Zu der Gala im Intrepid Museum erschien Meghan in einem spektakulären roten Kleid von Carolina Herrera. Die schulterfreie Robe hatte einen tiefen Ausschnitt und war mit einem hohen Beinschlitz und einer fließenden Schleppe versehen. Zu dem bodenlangen Kleid kombinierte die 40-Jährige rote Satin-Pumps von Giuseppe Zanotti.

Beim Make-up setzte Herzogin Meghan auf Rouge, glänzenden Lidschatten, Lipgloss und dunkle Mascara, und sorgte damit für noch mehr Glamour. Ihre Haare trug sie streng nach hinten und zu einem Dutt frisiert. Dezente Ohrringe rundeten ihren Look ab. Prinz Harry wählte für den Auftritt in New York einen klassischen schwarzen Smoking.

"Ich bin immer stolz"

In einem Moment fragte ein Reporter die 40-Jährige, ob sie stolz auf Harry sei, wie das Magazin "People" berichtet. "Ich bin immer stolz auf ihn", antwortete Meghan.

Prinz Harry überreichte die ersten Intrepid Valor Awards. Dabei blickte er auf seinen eigenen Militärdienst zurück: "Meine Erfahrungen beim Militär haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin, und ich werde immer dankbar sein für die Menschen, mit denen ich dienen durfte - egal, wo auf der Welt wir waren." Harry hatte ein Jahrzehnt in der britischen Armee gedient und zwei Einsätze in Afghanistan absolviert.

Die Herzogin von Sussex nahm zuvor an der Online-Veranstaltung "Dealbook Online Summit" der "New York Times" teil, während Prinz Harry am virtuellen Gipfel "Rewired" des Magazins "Wired" mitwirkte.