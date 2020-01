Meghan geht in Kanada auf Tour

Erste Fotos nach dem "Megxit" Meghan geht in Kanada auf Tour

In Großbritannien sah man sie zuletzt vor rund einer Woche: Herzogin Meghan.

Nach dem Beben, das Prinz Harry und seine Frau Meghan mit ihrem Rückzug aus der vordersten Reihe der Royals ausgelöst haben, muss sich die britische Monarchie neu sortieren. Die Herzogin sucht derweil Zuflucht in Kanada. Nun wagt sie sich erstmals wieder in die Öffentlichkeit.

Herzogin Meghan hat sich nach ihrer Flucht aus Großbritannien zum ersten Mal wieder öffentlich gezeigt. Die 38-jährige Frau von Prinz Harry flog mit einem Wasserflugzeug von ihrem Domizil auf Vancouver Island, Kanada, zum Victoria Harbour Airport.

Unter anderem die britische "Daily Mail" veröffentlichte das erste Foto der Herzogin nach der Aufregung um den teilweisen Rückzug aus den royalen Verpflichtungen, den sie und ihr Mann angekündigt haben. Es zeigt Meghan im Schneegestöber beim Verlassen ihrer Unterkunft. Auf weiteren Aufnahmen ist sie beim Besteigen des Wasserflugzeugs zu sehen.

Auf einen Tee im Frauenhaus

Im Anschluss stattete Meghan dem "Downtown Eastside Women's Center" in Vancouver einen Überraschungsbesuch ab. Die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus freuten sich offenbar sehr und veröffentlichten ebenfalls ein Foto von dem Treffen. Der Kommentar auf der Facebook-Seite der Einrichtung dazu lautet: "Jetzt schaut mal, mit wem wir heute Tee getrunken haben! Die Herzogin von Sussex, Meghan Markle, besuchte uns heute, um Themen zu besprechen, die die Frauen in der Gemeinde betreffen."

Unterdessen muss sich die königliche Familie in Großbritannien neu sortieren. Wann Harry wieder zu seiner Frau und seinem Sohn Archie stößt, ist nicht klar. Am Montag musste er seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., seinem Vater, Prinz Charles, und seinem Bruder, Prinz William, auf dem Landsitz der Queen in Sandringham Rede und Antwort stehen.

Im anschließenden offiziellen Statement ließ die Königin verlauten: "Meine Familie und ich unterstützen Harrys und Meghans Wunsch, als junge Familie ein neues Leben zu beginnen, voll und ganz. Auch wenn wir es vorgezogen hätten, die beiden weiterhin Vollzeit im Dienst der Krone zu behalten, respektieren und verstehen wir den Wunsch, ein unabhängigeres Leben als Familie zu führen."