Seit Tagen beschäftigt die Beziehungskrise von Melanie Müller die Öffentlichkeit. Erst zeigt ein Foto die 33-Jährige händchenhaltend mit einem anderen Mann, dann erklärt ihr Gatte Mike Blümer in einem Interview das Aus der Ehe. Nun äußert sich auch Müller: Eine Affäre habe es demnach nie gegeben.

Die Ehe-Krise von Melanie Müller und ihrem Ehemann Mike Blümer wird weiterhin öffentlich ausgetragen: Nachdem sie händchenhaltend mit einem anderen Mann abgelichtet wurde, erklärt die 33-Jährige gegenüber RTL nun ihre Sicht der Dinge. Demnach habe sie keine Affäre - ihre Beziehung sei schon vorher vorbei gewesen.

Mit den Worten "Es ist vorbei. Es ist Schluss, Aus, Ende!", habe der 56-jährige Blümer ihr das schon lange zuvor sehr deutlich gemacht, erklärt Müller. Ihr Mann sieht das offenbar ganz anders. Er und die Ballermann-Sängerin hätten sich nach vielen Streitigkeiten gerade wieder angenähert. Nun habe ihn während seines Karibik-Urlaubs die schlimmste Nachricht erreicht, "die es eigentlich nur geben kann".

Blümer meint die Fotos, die seine Frau turtelnd mit dem Unternehmer und Freund der Familie, Uwe Düppen, zeigen. Allerdings sei es dabei "nicht über das Kuscheln hinaus" gegangen, betont Müller. Es sei "alles gut. Ich bin immer noch alleine." Schon länger getrennt oder mitten in der Versöhnung? Die Eheleute scheinen sich nicht einig zu sein.

Mike "blockt komplett"

Es gibt dringenden Redebedarf zwischen Müller und Blümer, das sieht auch die Sängerin so. Allerdings gefalle es ihr gar nicht, dass dies öffentlich geschieht. "Das ist eigentlich ein absolutes Privatding", sagt sie im Interview mit RTL. Jedoch gebe es für sie momentan keine andere Möglichkeit, an ihren Ehemann heranzukommen.

"Es ärgert mich natürlich, dass mein Mann absolut nicht erreichbar für mich ist, dass der komplett blockt", klagt die 33-Jährige. Blümer hingegen besteht im Gespräch mit dem Sender darauf, dass seine Frau ihn "weggedrückt" habe, als er den Kontakt mit ihr suchte.

Ob Affäre oder vorherige Trennung, eines gibt Müller zu: Sie habe in den sieben Ehejahren Fehler gemacht. "Ich hab halt immer an meiner Karriere gedacht und dann kam meine Familie - und das sehr weit hinten." Nun sei es ihr am wichtigsten, dass ihre Kinder nicht unter der Situation leiden. Auch Blümer betont: "Ich denke nur an die kleinen Seelen." Zumindest was ihre zwei gemeinsamen Kinder angeht, sind sich die Eheleute also einig.

Müller feiert mit Freunden

Eine Versöhnung der beiden scheint hingegen sehr unwahrscheinlich. Blümer hatte dies zuvor im Interview mit der "Bild"-Zeitung bereits ausgeschlossen. ""Nach dieser Aktion gibt es für mich definitiv kein WIR mehr. Meine Geduld ist am Ende."

Und Müller? Die scheint sich zumindest gut abzulenken. Am Wochenende postete sie ihren Weihnachtsmarkt-Besuch mit Freunden. Mit "Genieße das Leben so wie es dir gefällt" und "Am Ende bleiben nur noch gute Freunde", kommentierte Müller die Fotos. Ob es ihr wirklich so gut geht, wie das Lächeln auf den Bildern vorgibt oder ob sie sich mit Wein und Freunden nur von dem Ehe-Drama ablenken wollte, weiß nur sie selbst.