So neu ist Melinda Gates Liebe möglicherweise gar nicht.

Im vergangenen Jahr geben Bill und Melinda Gates nach 27 Ehejahren die Scheidung bekannt. Nun soll die Ex-Frau des Microsoft-Gründers einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Der ist in der Welt der Medien kein unbeschriebenes Blatt.

Rund anderthalb Jahre nach ihrer Scheidung von Microsoft-Gründer Bill Gates soll Melinda French Gates wieder eine Beziehung führen. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ". Bei ihrem Freund handelt es sich demnach um den ehemaligen Fox-News-Korrespondenten Jon Du Pre.

Die Seite teilte auch ein Foto der Philantropin und Du Pre, das bereits im April aufgenommen worden sein soll. Darin sind die beiden bei einem Basketballspiel der Brooklyn Nets gegen die Boston Celtics zu sehen.

Du Pre ist ein ehemaliger Korrespondent für Fox News. Für den rechtskonservativen US-Senders arbeitete er in den 1990er- und 2000er-Jahren, mittlerweile ist als Autor und laut seiner LinkedIn-Seite auch als Spezialist für strategische Kommunikation tätig. Wie "Page Six" berichtet, hat er drei Kinder aus einer früheren Ehe und mehrere Enkelkinder.

"Konnte dem, was wir hatten, nicht mehr trauen"

Ein Blick auf Jon Du Pres Instagram-Seite reicht zudem, um zu sehen, dass der Journalist eine richtige Sportskanone ist. Seine Fotos zeigen den 63-Jährigen unter anderem beim Golfen, beim Wandern in den Bergen, beim Joggen am Strand, beim Bestreiten von Triathlons und anderen Wettkämpfen. Auf sein Äußeres scheint er mächtig stolz zu sein: Auf zahlreichen Bildern lässt er oberkörperfrei die Muskeln spielen.

French Gates' Kinder, die die 58-Jährige mit ihrem Ex-Mann hat, soll Du Pre auch schon kennengelernt haben. Die beiden hätten kürzlich mit einigen Familienmitgliedern das Fünf-Sterne-Hotel Pelican Hill im kalifornischen Newport Beach besucht, berichtet "TMZ" weiter.

Melinda French Gate hatte Microsoft-Gründer Bill Gates 1994 geheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder, die Töchter Jennifer Katharine und Phoebe Adele (geboren 1996 und 2002) und den Sohn Rory John (1999). 2021 reichte French Gates die Scheidung von ihrem Mann ein. "Es war nicht ein Moment oder eine bestimmte Sache, die passiert ist. Es kam einfach ein Zeitpunkt, an dem es genug war, bei dem mir klar wurde, es war einfach nicht gesund und ich konnte dem, was wir hatten, nicht mehr trauen", erklärte sie ihre Beweggründe anschließend in der TV-Sendung "CBS Mornings". Seine Affäre mit einer Mitarbeiterin habe damit nichts zutun gehabt.