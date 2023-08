Er brauche keine "junge, blonde Frau" an seiner Seite, die ihm "zeigt, wo's langgeht", sagt Thomas Gottschalk. Deshalb solle die finale "Wetten, dass..?"-Ausgabe ohne Moderationspartnerin Michelle Hunziker stattfinden. Die 46-Jährige reagiert auf "Tommys" Ansage mit Humor.

Am 25. November dieses Jahres wird "Wetten, dass..?" sein definitives Ende finden - mit einem überraschenden Detail. So wird die finale Ausgabe der ZDF-Show ohne Michelle Hunziker als Moderationspartnerin von Thomas Gottschalk auf der Couch auskommen.

Gegenüber der "Bild"-Zeitung begründete Gottschalk dies mit flapsigen Worten: "Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo's langgeht." Hunziker ließ dies nicht unkommentiert auf sich sitzen, sondern holte flugs zu einem Konter aus.

Die 46-Jährige meldete sich aus ihrem Familienurlaub in Italien zu Wort. Ihre Reaktion auf Gottschalks Aussage fiel dabei ziemlich lässig aus. "Mein Thomas, charmant wie immer! Bis auf die letzten Meter. Danke für das jung und blond! Mittlerweile bin ich ja schon Oma", wird sie zitiert. Im März hatte Hunzikers Tochter Aurora einen Sohn zur Welt gebracht.

Keine "betreuende Nachtschwester"

In einem ausführlichen Instagram-Beitrag hatte sich Gottschalk zuvor ebenfalls über das Fehlen seiner langjährigen Co-Moderatorin beim "Wetten, dass..?"-Showdown geäußert: "Der ein oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von 'Wetten, dass..?' vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat und dass das ZDF sie mir keineswegs als 'betreuende Nachtschwester' an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste, wo's lang ging." Konkrete Angaben, weshalb Hunziker beim "Wetten, dass..?"-Abschluss nicht dabei sein soll, machte Gottschalk nicht.

Gottschalk präsentierte die von Frank Elstner erfundene Show erstmals 1987. Nachdem er zwischen 1992 und 1993 eine kurze Zeit lang seinen Platz Wolfgang Lippert überlassen hatte, kehrte er 1994 zu "Wetten, dass..?" zurück. Bis 2011 moderierte er das Format durchgängig. Ab 2009 stand ihm dabei Hunziker zur Seite. Ein tragischer Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch führte schließlich zu Gottschalks erneutem Ausstieg aus der Sendung.

Nachdem die Show mit Moderator Markus Lanz noch zwei Jahre erfolglos fortgesetzt worden war, stellte das ZDF "Wetten, dass..?" 2014 ein. 2021 sollte es dann ursprünglich nur ein einmaliges Comeback des Unterhaltungsklassikers geben. Angesichts der hohen Einschaltquoten entschied sich der Sender jedoch, "Wetten, dass..?" fortan einmal pro Jahr mit Gottschalk auszustrahlen.

Dass der Moderator die Show nun nach nur drei Ausgaben auch schon wieder abgibt, ist für viele ebenso überraschend wie Hunzikers Abwesenheit in der finalen "Wetten, dass..?"-Ausgabe. Die Live-Sendung soll in Offenburg produziert werden. Tickets dafür sollen im Herbst verkauft werden.