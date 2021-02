Wer Liebe lebt … braucht dafür kein Silikon. Und so entdeckt Sängerin Michelle eine neue Natürlichkeit an sich. Pünktlich zu ihrem 49. Geburtstag verrät sie, dass dazu auch der Abschied von ihren Brustimplantaten zählt. "Ich möchte es nicht mehr", erklärt sie.

Einen großen Blumenstrauß hat sie zum Geburtstag auf jeden Fall bekommen. Das dokumentiert ein Foto, das Michelle auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat. Doch ansonsten dürfte die Party inmitten der Corona-Pandemie wohl ausgefallen sein. Nun gut, für die ganz große Sause hat die Schlagersängerin ja auch noch etwas Zeit.

Schließlich ist Michelle am Montag noch nicht ganz runde 49 Jahre alt geworden. Mehr als die Hälfte ihres Lebens steht sie dabei bereits im Rampenlicht, seit 1992 ihre Debütsingle "Und heut' Nacht will ich tanzen" erschien. Doch auch wenn es ihr aktuell verwehrt bleibt, ihren Geburtstag gebührend zu zelebrieren - Geschenke für sie gibt es trotzdem, in erster Linie von sich selbst.

"Ich bin mir selber wichtig"

So beschenkt sich Michelle schon seit einiger Zeit mit einem Imagewechsel, hin zu mehr Natürlichkeit. Ihr blondierter Schopf ist ihrer brünetten Naturhaarfarbe gewichen. In den sozialen Netzwerken posiert sie immer häufiger ungeschminkt. Und auch die Implantate in ihrer Brust sind seit Kurzem passé, wie Michelle nun im Podcast "Aber bitte mit Schlager" verrät.

"Ich brauche es nicht, ich möchte es nicht mehr. Plastik aus dem Körper raus", bringt es die Sängerin auf den Punkt. Nach intensiver Befassung mit ihrem Körper habe sie den Entschluss gefasst, wieder natürlicher und authentischer werden zu wollen. "Ich bin mir selber wichtig. Ich weiß heute, wer ich bin", sagt Michelle.

20 Jahre Implantate

"Ich habe das Gefühl, jetzt, wo ich älter werde, finde ich immer mehr zu mir", erläutert sie zugleich, dass sie kein Problem mit dem Älterwerden habe. "Ich möchte einfach wieder ein bisschen für mich natürlicher und echt sein", gibt sie als Devise aus.

20 Jahre trug Michelle die Implantate in ihrem Körper. Genauso lange ist es her, dass ihr mit ihrem Eurovision-Song-Contest-Beitrag "Wer Liebe lebt" ihr bis heute größter Hit gelang.

Neuer Manager, neues Glück?

Michelle hat drei Töchter aus drei Beziehungen mit unterschiedlichen Männern. Schlagzeilen machte vor allem ihr Verhältnis mit dem Schlager-Kollegen Matthias Reim um die Jahrtausendwende. Für Aufmerksamkeit sorgte auch ihre Rolle als Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" 2016 und 2017.

Musikalisch will Michelle in nächster Zeit wieder angreifen - mit einem neuen Manager an ihrer Seite. So wurde vor ein paar Tagen bekannt, dass Markus Krampe die Sängerin unter seine Fittiche genommen hat. Eben jener Markus Krampe, der bis vor Kurzem noch den ins Reich der Verschwörungsfantasten abgetauchten Michael Wendler betreut hatte. Er plant nun Großes mit Michelle und will 2022 zu "ihrem" Jahr machen. Dann feiert sie schließlich nicht nur ihren 50. Geburtstag, sondern auch ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.