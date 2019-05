Bereit für "No Filter"-Tour Mick Jagger haut in die Saiten

Wenige Wochen nach seiner Herz-OP zeigt sich Mick Jagger wieder in Höchstform. Nach einer ersten Tanzeinlage bei Instagram gibt es nun ein weiteres Video, das deutlich macht: Der Rolling-Stones-Frontmann ist wieder fit für die Bühne.

Mick Jagger wird nicht müde zu betonen, wie gut es ihm nach seiner Operation am Herzen Anfang April geht. Schon letzte Woche überraschte er seine Follower bei Instagram und Twitter mit einem beeindruckenden Tanzvideo. Nun legt der 75-Jährige noch einmal nach.

Dieses Mal haut Jagger in die Saiten seiner E-Gitarre. "Rocken von neuen Songs", schreibt Jagger dazu und macht klar, dass er bereit ist, endlich auf "No Filter"-Tour zu gehen. Die musste aufgrund seiner Erkrankung auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Jetzt aber gibt es neue Daten, für die Jagger direkt in die Proben eingestiegen ist. Kommentiert wird das Video auch von prominenten Fans des Altrockers, darunter Kollege Steven Tyler von Aerosmith und Model Elle Macpherson.

Start am 21. Juni

Am 21. Juni geht es in Chicago los. Dann folgen 16 weitere Shows, ehe am 31. August in Miami das Finale stattfindet. In Deutschland waren die Stones schon vor der Operation, spielten in Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin in Stuttgart.

Ende März hatte Jagger verkündet, dass die anstehenden 17 Konzerte verschoben werden müssen. Grund dafür war ein minimalinvasiver Eingriff, bei dem der Frontmann an der Herzklappe operiert wurde. Kurz nach der OP meldete er sich auf Twitter bei seinen Fans mit den Worten: "Ich fühle mich jetzt viel besser." Einige Tage später folgte bei Instagram ein Foto vom ersten Spaziergang im Park, dann das bereits erwähnte Video vom Tanztraining.

Der achtfache Vater, fünffache Großvater und einfache Urgroßvater Jagger ist trotz seines Alters für seine energiegeladenen Bühnenshows berühmt. Er ist bekannt dafür, ein strenges Ernährungs- und Sportprogramm einzuhalten, um in Form zu bleiben. Angeblich wird er von dem norwegischen Physiotherapeuten Torje Eike trainiert, zu dessen Klienten auch Olympioniken zählen.