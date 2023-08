Lange Beine in Saint-Tropez Mick Schumacher zeigt sich Hand in Hand

Pech im Beruf, Glück in der Liebe? Im Rennfahrer-Leben steht Mick Schumacher gerade eine Durststrecke durch. Urlaubsbilder lassen aber vermuten, dass es privat dagegen gut für ihn läuft. Schumacher, der wie sein Vater Michael bedacht auf sein Privatleben ist, postet ein Bild vom Händchenhalten.

Der Rennfahrer Mick Schumacher genießt gerade den Sommer und postete jüngst eine ganze Reihe von Urlaubsfotos auf seinem offiziellen Instagram-Account. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher zeigt sich dabei unter anderem lässig an der Reling eines Schiffes lehnend oder plantschend im Wasser. "Der Sommer hat mich rot gemacht", schreibt Schumacher zu seinen Bildern (siehe unten).

Doch seine Fans horchen vor allem bei einem ganz bestimmten Schnappschuss in seinen Instagram-Storys auf. Dort postete er ein Bild, in dem seine Hand die Hand einer weiblichen Begleitung hält. Bisher hielt Mick Schumacher sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. In den Medien wird aber seit Längerem über eine Beziehung zu der Norwegerin Justine Huysman spekuliert. Wie es bei Instagram-Stories üblich ist, verschwindet das Bild nach 24 Stunden und kann auch nicht wie herkömmliche Beiträge in Artikel eingebunden werden.

Aber was lässt sich aus der Story ableiten: In dem Schnappschuss ist keine ganze Person zu erkennen. Den Post versah Mick Schumacher mit keinerlei Hinweisen oder gar Links. Auffällig sind in jedem Fall die identischen Armkettchen, die jeweils ein kleines, goldenes Herzchen zeigen. Beide Personen sind in dem Schnappschuss nur hüftabwärts zu sehen. Was zu erkennen ist: Sie haben eine gesunde Urlaubsbräune. Über einen "Liebes-Urlaub" auf Mallorca mit Huysman hatte im vergangenen Jahr bereits lokale Inselmedien berichtet. Ist sie es wieder?

Urlaub wohl in Saint-Tropez

Wir sehen nur die Beine und Füße... Mick trägt geschlossene Hausschuhe beim Gang über Straßenpflaster, sie trägt offene Ledersandalen, ihre Fußnägel sind in rosa lackiert. Die Perspektive des Bildes lässt zudem vermuten, dass die Dame an Micks Seite das Bild mit einem Smartphone in ihrer rechten Hand geschossen hat und es dann Mick zur Veröffentlichung schickte.

Aus der etwa zeitgleich von Schumacher veröffentlichten Fotoserie (siehe oben) ist anhand eines Fotos der Crêperie (Grand Marnier) Gourmandise zu erkennen, dass Schumacher derzeit in Saint-Tropez verweilt.

Ein Urlaub wird ihm guttun. Mick Schumacher fuhr in den vergangenen beiden Saisons in der Formel 1 für das Haas F1 Team, erhielt jedoch für die laufende Saison keinen festen Platz im Cockpit. Aktuell ist er als Ersatzfahrer bei Mercedes und McLaren angestellt. Seinen Platz im Haas-Cockpit nahm Nico Hülkenberg ein.