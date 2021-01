Im Schatten der Corona-Krise ist auch beim diesjährigen Super Bowl nichts, wie es einmal war. So hat nur eine begrenzte Zuschauerzahl Zutritt zum Stadion, darunter eine Schar von Ehrengästen aus dem Gesundheitswesen. Sie dürfen sich nun nicht nur auf das Spiel, sondern auch auf Miley Cyrus freuen.

Die Vorbereitungen für den 55. Super Bowl sind in vollem Gange. Am 7. Februar treffen die Tampa Bay Buccaneers im eigenen Stadion auf die Kansas City Chiefs. Das Mega-Sportevent wird wie gewohnt von einem Entertainment-Spektakel begleitet, an dem in diesem Jahr auch Miley Cyrus beteiligt sein wird.

Allerdings ist die 28-Jährige nicht für die berühmte Halbzeitshow vorgesehen. Vielmehr werde die Sängerin unmittelbar vor Beginn der großen Sportfeier auftreten, gab die American-Football-Profi-Liga NFL bekannt. So wird die Sängerin vor dem Spiel für geladene Ehrengäste singen. Dabei handelt es sich um 7500 gegen das Coronavirus geimpfte Helfer aus dem Gesundheitswesen, die eine exklusive Einladung erhalten haben.

Die Performance soll live über die angesagte App "TikTok" übertragen werden - auf dem Profil der NFL. Ausschnitte sind dann laut Angaben des Veranstalters auch in der herkömmlichen Fernsehübertragung zu sehen.

Halbzeitshow mit The Weeknd

Bereits Ende 2020 war angekündigt worden, dass der diesjährige Gaststar der beliebten Halbzeitshow der kanadische Sänger The Weeknd sein wird. "Wir wachsen alle damit auf, den größten Acts der Welt beim Super Bowl zuzusehen und man kann nur davon träumen, sich einmal in dieser Position zu befinden", sagte der 30-Jährige zu seinem Engagement. Er fühle sich "demütig, geehrt und ekstatisch", die Halbzeitshow spielen zu dürfen.

Neben den 7500 Ehrengästen sollen zudem 14.500 weitere Fans Zutritt zum Stadion erhalten. Das Raymond James Stadium in Tampa hat rund 66.000 Plätze zu bieten, die wegen der Corona-Pandemie jedoch nur teilweise besetzt werden. Auch darüber hinaus sollen drastische Schutzvorkehrungen getroffen werden.