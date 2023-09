Mit dem Hit "Flowers" und dem Album "Endless Summer Vacation" startet Miley Cyrus 2023 musikalisch wieder voll durch. Doch die 30-Jährige ist nach wie vor auch als Schauspielerin aktiv. Nun berichtet sie über eine einschneidende Erfahrung während ihrer Arbeit an der Serie "Black Mirror".

"Endless Summer Vacation" ist der Titel des Albums, mit dem Miley Cyrus in diesem Jahr mal wieder weltweit in den Charts ganz weit nach oben geklettert ist, auch dank des darauf enthaltenen Hits "Flowers". Dass sie aktuell einen scheinbar endlosen Sommerurlaub verlebt, legen auch Fotos nahe, die die "Daily Mail" gerade veröffentlicht hat. Sie zeigen Cyrus beim Schnorchelausflug auf Hawaii.

Nach Informationen der britischen Zeitung befindet sich die 30-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter Tish Cyrus in dem Inselparadies. Die 56-Jährige soll auf Hawaii ihre Flitterwochen mit Dominic Purell genießen. Die beiden haben im August geheiratet.

Doch so ausgelassen wie Miley Cyrus auf den Fotos im schwarzen Bikini wirkt, hat sie offenbar doch die Zeit gefunden, sich in einem Tiktok-Video an einen finsteren Moment in ihrem Leben zu erinnern. So berichtet sie in dem Clip, wie sie vor knapp fünf Jahren für einen Dreh ans Bett gefesselt gewesen sei, während ihr Haus in Malibu einem Waldbrand zum Opfer fiel.

"Ein echter Trip"

Sie habe an dem betreffenden Tag gerade eine Episode für die Netflix-Serie "Black Mirror" aufgenommen, plaudert Miley Cyrus aus. "Tatsächlich war ich, während mein Haus brannte, an einem Krankenbett festgeschnallt und meine Hände waren mit Handschellen gefesselt." Zwar sei die Szene in Südafrika aufgenommen worden, sie habe jedoch just in Malibu gespielt - dort, wo ihr Haus gerade in Flammen stand.

"Es war also ein echter Trip", gibt Cyrus einen Einblick in ihr damaliges Gefühlsleben. Noch Jahre später habe sie deshalb Panikattacken gehabt. Die düstere Folge von "Black Mirror" beschäftigte sich mit den Schattenseiten des Popstar-Lebens.

Cyrus und ihr früherer Lebensgefährte Liam Hemsworth verloren ihr Haus im November 2018 bei verheerenden Waldbränden im Kalifornien. Auch die Villen von Moderator Thomas Gottschalk und Schauspieler Gerard Butler brannten damals nieder.

Auch wenn Cyrus inzwischen als Sängerin große Erfolge feiert, begann sie ihre Karriere bereits im Kindesalter als Schauspielerin. Durch die Titelrolle in der Serie "Hannah Montana" wurde sie weltweit zum Teenie-Idol. In "Black Mirror" absolvierte sie einen ihrer bis dato letzten Schauspieleinsätze.