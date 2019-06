Dass Miley Cyrus kein Problem mit Nacktheit hat, ist bekannt. Jetzt hat sich die Sängerin mal wieder oben herum frei gemacht. Allerdings steckt dieses Mal mehr dahinter als nur ihre ganz eigene Form des medienwirksamen Exhibitionismus.

Mit einem provokanten Instagram-Foto sorgt Miley Cyrus gerade mal wieder für Aufsehen. Der dazu gespostete Text macht die Message dahinter mehr als deutlich.

Die Sängerin postete auf Instagram ein Bild, auf dem sie nur eine Jeans trägt. Ihre Brüste bedeckt sie geschickt mit zwei Grapefruit-Hälften. Dazu schreibt Cyrus: "Don't Fuck With My Freedom" - übersetzt: "Leg dich nicht mit meiner Freiheit an". Was sie von Menschen hält, die sie in ihrer Freiheit als Frau einschränken möchten, ist damit eindeutig.

Charity-Hoodie mit Jacobs

Doch damit nicht genug: Zusammen mit ihrer eigenen Happy Hippie Foundation und Designer Marc Jacobs veröffentlicht die 26-Jährige gleich noch einen knallig-pinken Kapuzenpullover, auf den das gleiche Bild und auch ihre Worte, bei denen es sich übrigens um eine Textzeile aus ihrem Song "Mother's Daughter" handelt, aufgedruckt sind.

Der Kapuzenpullover soll rund 195 Euro kosten soll und kann bei Marc Jacobs bereits vorbestellt werden. Die Erlöse aus dem Verkauf sollen an die gemeinnützige Organisation Planned Parenthood gehen, die kostenlos medizinische Dienste anbietet - besonders in Teilgebieten wie der Gynäkologie und Sexualmedizin.