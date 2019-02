Der deutsche Designer Karl Lagerfeld ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Seit den 80er Jahren war er der Kreativdirektor bei Chanel und belebte die Marke wieder. In der Branche war er wegen seines dominanten Auftretens als "Kaiser" oder "Modezar" bekannt.

Der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilte Chanel in Lagerfelds Geburtsstadt Hamburg mit. Wie das Magazin "Paris Match" berichtet, wurde er am Montagabend in die Notaufnahme gebracht und starb am Dienstagmorgen im Krankenhaus. Lagerfeld war im Januar zum ersten Mal überhaupt in seiner Zeit als Chanel-Kreativdirektor nicht bei der Schau des Edel-Modehauses aufgetreten. Chanel begründete sein Fehlen damals mit "Müdigkeit".

Zuletzt hatte er Sorgen um seinen Gesundheitszustand noch selbst dementiert und sich per Video-Botschaft gemeldet. In dem kurzen Clip gratulierte er der ehemaligen Vogue-Chefredakteurin Carine Roitfeld zu einer Million Followern ihres neuen Magazins auf Instagram.

2015 hatte Lagerfeld in einem Interview gesagt, er denke nicht an die Rente, dazu sei er viel zu beschäftigt. Trotz seines Alters entwarf er unermüdlich Kollektion um Kollektion, neben Chanel auch für Fendi und sein eigenes Label.