"LASST! EUCH! IMPFEN! BITTE!" Musik-Stars appellieren an Fans

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus droht zu stocken. Eine Rückkehr zur Normalität könnte dadurch in weite Ferne rücken. Zahlreiche Bands, Musiker und Musikerinnen rufen daher nun zur Impfung auf, darunter Die Ärzte, Die Toten Hosen, BAP, Silbermond und Roland Kaiser.

Keine Frage: Die Veranstaltungsbranche, die Kultur, die Kunst, die Musik und die Club-Szene gehören zu den Hauptleidtragenden der Corona-Krise. Einen Ausweg könnte die Impfung von ausreichend Menschen bieten. Darin ist sich die überwältigende Mehrheit von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, Experten und Expertinnen einig.

Zahlreiche Musiker, Musikerinnen, Bands und Festival-Organisatoren haben deshalb nun mit einer gemeinsamen Kampagne ihre Fans millionenfach zur Impfung aufgefordert. Vielfach versahen sie ihren Aufruf mit dem Hashtag "#impfenschützt". Initiiert wurde die Aktion von der Berliner Band Die Ärzte. "Damit das Leben weitergeht", ist auf ihrer Webseite zu lesen.

Zu den Beteiligten gehören so unterschiedliche Stars wie Roland Kaiser, Sarah Connor, Howard Carpendale, Max Herre, Jan Delay, Trettmann und Peter Maffay. Außerdem dabei sind Bands wie Einstürzende Neubauten, Element of Crime, BAP, Die Toten Hosen, Beatsteaks, Tocotronic, Silbermond, Sportfreunde Stiller und Deichkind.

"Bock auf asoziales Gruppenschwitzen"

Zudem beteiligen sich große deutsche Festivals. Die Veranstalter und Veranstalterinnen sprechen von einem Verteiler mit Millionen Fans, Interessierten, Nutzern und Nutzerinnen.

Wie wahrscheinlich fast alle Musikerinnen und Musiker "fragen wir uns, wie es mit dem Leben und der Musik weitergeht, und wann und wie wir wohl endlich wieder live auftreten können wie vor der Pandemie", schreiben Die Ärzte. "Eine Rückkehr zur Normalität wäre traumhaft." Das funktioniere aber nur über Impfungen. "Auch deshalb haben wir als Band uns entschieden, uns impfen zu lassen - ein kurzer Stich in den Oberarm, um die Wahrscheinlichkeit von 'Long Covid' oder dem qualvollen Tod durch Ersticken massiv zu verringern." Als Bonus seien Geimpfte nach derzeitigen Erkenntnissen auch deutlich weniger ansteckend, schreibt die Band.

Über ihre jeweiligen Social-Media-Kanäle wenden sich Musiker, Musikerinnen und Bands an ihre Fans. "Wir haben Bock auf asoziales Gruppenschwitzen mit euch", schreiben etwa die Donots.

"Wir wünschen uns Festivals und Konzerte zurück. Wir wünschen uns euch zurück", heißt es beim Festival Rock am Ring.

Jan Delay fordert: "Wenn ihr wieder Konzerte, Clubs und Veranstaltungen wie früher besuchen wollt: LASST! EUCH! IMPFEN! BITTE! DANKE!"

BAP-Chef Wolfgang Niedecken wendet sich unter der kölschen Überschrift "Ens em Vertraue" an die Fans mit der Bitte, "in eurem Bekanntenkreis, an eurer Arbeitsstelle, ... wo auch immer dafür zu werben, zur Herdenimmunität beizutragen".

Howard Carpendale bekräftigt, für ihn sei "die Impfung die einzige und endgültige Lösung für die Pandemie". Es sei wichtig, "gemeinsam mit meinen über 250 Kollegen aus der Musikbranche diesen Aufruf zu starten, dass alle begreifen sollten, dass es 5 vor 12 ist. Wir brauchen Euch."

Roland Kaiser erklärt auf seiner Facebook-Seite: "Mit einer Corona-Schutzimpfung schütze ich nicht nur mich, sondern zeige damit auch gesellschaftliche Verantwortung. Solidarität für das Miteinander in einer Gemeinschaft steht im Fokus. Ich trage einen Teil dazu bei, dass wir bald alle wieder unbeschwert miteinander umgehen können." Dabei klammere er Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten, bewusst aus. Aber für alle anderen gelte: "Geht zum Impfen und lasst uns wieder zu einer Gemeinschaft mit einem unbeschwerten Miteinander werden."

Die Band Einstürzende Neubauten postete ein Foto von sich mit dem Hashtag "#impfenschützt". Dazu schreibt sie: "Die wissenschaftlichen Argumente für eine flächendeckende Impfung sind bekannt, die Argumente der Skeptiker und Verschwörungstheoretiker ebenso." Die Gruppe habe kein Interesse daran, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Sie wolle vielmehr "darauf hinweisen, dass die Impfung, jenseits aller persönlichen Ängste, Zweifel und Befindlichkeiten, einen Akt der Solidarität, nicht nur mit uns Künstlern und anderen Beschäftigten der Branche darstellt, sondern auch mit allen anderen Menschen". Die Band um Sänger Blixa Bargeld fügt hinzu: "Wir sind geimpft und bitten euch, es so bald wie möglich ebenfalls zu tun."

Die Gruppe Element of Crime verlinkte den Post der Einstürzenden Neubauten auf ihrer Facebook-Seite und schreibt dazu: "Der Link des Tages und der Herzen: Die Neubauten sagen, wie es ist, und wir sehen das genauso!" In einer Instagram-Story verwies die Formation um Frontmann Sven Regener zudem auf eine Botschaft ihrer Kollegen von Tocotronic. Die Hamburger Band veröffentlichte unter Anspielung auf ihren Song "Pure Vernunft darf niemals siegen" eine Schrifttafel in den sozialen Netzwerken. Darauf zu lesen: "Pure Vernunft muss diesmal siegen. Bitte lasst euch impfen! Eure Tocotronic."

Die Toten Hosen hielten ihre Nachricht schlicht und einfach. Sie posteten ein Foto von Sänger Campino beim Crowdsurfing und versahen dieses kurz und knapp mit dem Hashtag "#impfenschützt".

Auch die Beatsteaks verlieren nicht allzu viele Worte. "Liebe Freundinnen, wir lieben euch auch ungeimpft, dennoch unser Vorschlag zur Güte: Spart euch das viele Geld, dass ihr in Zukunft für Tests ausgeben müsst, lasst euch umsonst impfen, investiert in Konzertkarten und amüsiert euch. Ohne Live-Musik ist auch keine Lösung."

Etwas ausführlicher werden dagegen Silbermond. Jeder habe das Recht, sich in Sachen Impfung frei zu entscheiden, betont die Band um Sängerin Stefanie Kloß. "Wir möchten euch, die sich noch nicht für das Impfen entschieden haben, obwohl es ihnen möglich ist, aber Mut machen, nochmal - vielleicht mit einem neuen Blick - darüber nachzudenken, ob es nicht doch gut wäre, diesen Schritt zu gehen", fügt sie an. "Wir persönlich halten es für wichtig, unseren Beitrag zum Überwinden der Pandemie zu leisten und sind froh und dankbar, dass wir als Band bereits alle geimpft sind", heißt es zudem.

In eine ganz ähnliche Richtung geht das Statement der Band Sportfreunde Stiller. Für sie sei die Impfung die einzige Möglichkeit, Konzerte wieder "normal" stattfinden zu lassen und sich "ins Getümmel zu werfen". "Wir sind überzeugt, dass die Impfstoffe trotz Rekordzulassungszeit gut geprüft sind und haben uns deshalb auch alle in der Band impfen lassen", erläutert die Gruppe.

Der vielleicht humorvollste Beitrag im Rahmen der Kampagne kommt von der Gruppe Deichkind. Sie postete Bilder eines Mitglieds mit dem charakteristischen Pyramiden-Hut vor und in einem Impfzentrum.

Zudem nehmen Deichkind in einem langen Text zum Thema Impfen Stellung. Unter anderem heißt es darin: "Risikoforscher:innen haben ermittelt, dass für die meisten Menschen die Anfahrt zum Impfzentrum riskanter ist als die SARS-CoV-2 Impfung selbst. Also fahrt vorsichtig!"