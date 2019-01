Justin Biebers Mutter Pattie Mallette ist offenbar mit der Wahl ihres Sohnes äußerst zufrieden. Die 43-jährige Filmemacherin zeigt auf ihrem Instagram-Profil, wie cool sie Hailey Baldwin findet.

Pattie Mallette ist 43 Jahre alt und keine Geringere als die Mutti von Teenieschwarm Justin Bieber. Offenbar ist die Autorin und Filmproduzenten extrem glücklich mit der Damenwahl ihres Sprösslings.

Auf Instagram postet die Brünette jetzt ein Foto von sich und ihrer vermeintlichen Schwiegertochter Hailey und schreibt dazu: "What a gift" ("Was für ein Geschenk"), dazu gibt es auch noch ein Emoji mit Herzen in den Augen. Die 22-jährige Baldwin revanchiert sich mit einem Kuss auf die Schwiegermutterwange. Die Fans freut es, und so sind schon mehr als 220.000 Likes und gut 8000 Kommentare zusammengekommen.

Weiter Rätselraten um Beziehungsstand

Übrigens wurde noch immer nicht offiziell bestätigt, dass Justin Bieber und Hailey Baldwin verheiratet sind, doch deutet vieles auf eine heimliche Eheschließung hin. Unter anderem ließ Baldwin ihren Namen bei Instagram in Hailey Rhode Bieber ändern.

Der 24-jährige Sänger hatte die Verlobung mit ihr im Juli durch eine öffentliche Liebeserklärung bestätigt. "Du bist die Liebe meines Lebens", schrieb er auf Instagram an die Adresse des damals noch 21-jährigen Models. Zuvor hatte er auf den Bahamas um ihre Hand angehalten.

Glaubt man den Spekulationen, so haben sich Hailey und Justin im September in New York bereits getraut. Außerdem ließ sie bei den Behörden den Markennamen "HRB3" schützen, was viele für ein Akronym von Hailey Rhode Bieber halten. Ob die beiden ihre Fans endlich mal offiziell über ihren aktuellen Beziehungsstand aufklären, bleibt weiterhin abzuwarten. Allerdings postete Bieber kürzlich ein Bild von sich und Baldwin und versah den Schnappschuss mit dem Satz: "My wife is awesome." ("Meine Frau ist fantastisch.") Und bei seinem neuen Gesichtstattoo "Grace" ("Gnade") soll es sich um eine Hommage an Hailey handeln.