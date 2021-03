Britney Spears' letzter Auftritt liegt zwei Jahre zurück. Ob sie jemals auf die große Bühne zurückkehren wird, ist unklar. Ginge es nach ihrer Mutter, würde die 39-Jährige jedoch wieder ihrer Leidenschaft nachgehen und zum Mikrofon greifen. Darum bittet sie die Sängerin nun mit einem Throwback-Video.

Zwei Jahre ist es bereits her, dass Britney-Spears-Fans den Star zuletzt auf einer Bühne gesehen und singen gehört haben. Die Sängerin weigert sich, öffentlich aufzutreten und hat mit einem Karriereende gedroht, solange ihr Vater Jamie Spears ihr gesetzlicher Vormund bleibt.

Vergeudetes Talent, findet ihre Mutter wohl. Denn mit einem Video, das Lynne Spears ihrer Tochter geschickt hat, möchte sie die 39-Jährige offenbar daran erinnern, wie begabt sie ist, und dazu bringen, sich wieder ihrer Leidenschaft zu widmen.

In ihrem neuesten Instagram-Eintrag hat die "Toxic"-Sängerin ein altes Video geteilt, in dem sie als Jugendliche "You Got It All" von The Jets covert. An den Auftritt könne sie sich gar nicht mehr erinnern. "Er liegt definitiv schon eine Weile zurück", schreibt sie dazu. "Er ist von einem der ersten Trips, die ich alleine unternommen habe ... ich erinnere mich vor allem daran, die meiste Zeit nur 'WOW, Singapur' gesagt zu haben."

"Du singst gar nicht mehr"

Dies scheint jedoch nicht der Grund zu sein, weshalb Lynne Spears wollte, dass ihre Tochter den Clip sieht. "Meine Mutter hat ihn mir geschickt und mich daran erinnert, dass ich singen kann. Sie sagte: 'Du singst gar nicht mehr, das musst du wieder tun'", schreibt Britney, die Ende 2018 ihre Langzeitshow in Las Vegas beendete und ihre Fans seitdem nur mit Selfies und kleinen Tanzeinlagen auf Social Media versorgt. Ob sie der Bitte ihrer Mutter folgen wird, lässt sie offen.

Bei Instagram folgen die Fans dem Appell von Lynne Spears. Mehr als vier Millionen Mal wurde der Clip bereits angesehen, in Tausenden Kommentaren wird Britney aufgefordert, wieder das Mikrofon in die Hand zu nehmen. "Sing für uns, Brit. Wir lieben dich so sehr!", schreibt etwa die Sängerin Elle King. "Vergiss nicht, dass du die Popikone unserer Generation bist", erinnert Modedesigner Michael NGO die Sängerin.

Seit ihrem mentalen Zusammenbruch im Jahr 2007 steht Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. Jamie Spears kontrolliert ihre Karriere, Finanzen und persönliche Angelegenheiten - die 39-Jährige hat kaum mehr Rechte als ein Kind. Sie soll über einen Anwalt vor Gericht angeblich erklärt haben, dass sie "Angst vor ihrem Vater" habe und ihre Karriere nicht fortsetzen werde, wenn er sie kontrolliere. Einen kleinen Sieg hat sie bereits errungen: Ein Richter betraute kürzlich auch die Verwaltungsfirma "Bessemer Trust" mit der Vormundschaft.