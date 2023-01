US-Astronaut Buzz Aldrin tritt zum vierten Mal vor den Traualtar. An seinem 93. Geburtstag findet die Zeremonie in Los Angeles statt. Bilder davon postet er auf Twitter. Nach Neil Armstrong betrat er 1969 als zweiter Mensch den Mond.

Der legendäre US-Astronaut Buzz Aldrin hat an seinem 93. Geburtstag seine Freundin Anca Faur geheiratet. Das gab er selbst via Twitter bekannt und postete ein Bild von sich und der Braut. Dazu schrieb die NASA-Ikone: "An meinem 93. Geburtstag [...] freue ich mich, bekannt zu geben, dass meine langjährige Liebe Dr. Anca Faur und ich den Bund der Ehe geschlossen haben." Er und seine 63-jährige Braut seien in einer kleinen, privaten Zeremonie in Los Angeles in den heiligen Stand der Ehe gehoben worden. "Wir sind so aufgebracht wie durchgebrannte Teenager", schreibt Aldrin weiter.

Aldrin war bereits drei Mal in seinem Leben verheiratet. 1954 heiratete er Joan Archer, aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor. 1974 ließen sich die beiden scheiden. 1975 nahm er Beverly Van Zile zur Frau, die Scheidung erfolgte allerdings bereits drei Jahre später. In den 80er-Jahren folgte dann die Hochzeit mit seiner dritten Frau Lois Driggs Cannon, die beiden waren 24 Jahre lang verheiratet.

Aldrin betrat nach Neil Armstrong als zweiter Mensch den Mond und unternahm in seiner Karriere insgesamt drei Weltraumspaziergänge. Er diente als Pilot der Mondlandefähre Eagle bei der historischen Mission Apollo 11 im Jahr 1969. Gemeinsam mit Armstrong war er zwei Stunden und 19 Minuten lang auf der Mondoberfläche. Er ist der einzige noch lebende Astronaut dieser Mission. Bereits im Jahr 1971 ging er in den Ruhestand.

Das legendäre Bild, das häufig in Büchern über die erste Mondlandung zu finden ist, zeigt nicht, wie meist angenommen, Neil Armstrong, sondern Buzz Aldrin. Armstrong hatte den Auftrag zur fotografischen Dokumentation der Mission, daher gibt es nahezu kein Bild von ihm auf der Mondoberfläche. Weil so von Armstrong kein adäquates Bild existiert, wurde das Bild von Aldrin häufig falsch verwendet.