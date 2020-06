Im Leben von Nadja Abd el Farrag scheint es endlich wieder bergauf zu gehen: Nach jahrelangen Negativ-Schlagzeilen wagt die 55-Jährige einen Neuanfang an der Nordsee. Dort präsentiert sie sich als stolze Kellnerin in einem Kurort.

Viele Jahre lang glich das Leben von Nadja Abd el Farrag einem Autounfall. Trotz des tragischen Anblicks konnte man nicht einfach wegsehen. Nach der Trennung von Dieter Bohlen wurde die Sängerin und Moderatorin nur noch mit Negativ-Schlagzeilen in Verbindung gebracht. Ihre Alkoholprobleme - Leberzirrhose inklusive - dominierten die Berichterstattung über die 55-Jährige, genau so wie ihre Schulden, Obdachlosigkeit, abgesagte Auftritte und der ausbleibende Erfolg ihrer Biografie "Achterbahn".

Der nächste Tiefpunkt folgte dann im Frühjahr: Nach ihrem Umzug an die Nordsee, wo sie sich zur Wellness-Masseurin ausbilden ließ, schien sie endlich wieder mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen. Da machte ihr die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Ihrer Tätigkeit in dem Spa konnte sie in der Krise nicht weiter nachgehen.

Nach und nach aber öffnen in den Bundesländern die Gastronomiebetriebe und Hotels wieder, und Naddel kann ihren Neuanfang endlich genießen. Dafür hat sie wohl erneut das Beste aus der Situation gemacht und startet nun als Kellnerin in einem Hotel im Kurort Dangast durch. Das belegen einige Posts in den sozialen Netzwerken, auf denen Abd el Farrag freudestrahlend bei der Arbeit zu sehen ist.

"Alles vielseitig hier"

Bei Instagram zeigt sie, wie viel Spaß sie an ihrer neuen Aufgabe hat. Zu einem Foto, das sie mit einem Flammkuchen auf einem Tablett zeigt, schreibt die einstige "Peep!"-Moderatorin: "Ich sag doch, ich serviere auch ... Gastronomie geht auch, alles vielseitig hier." Das Ganze versieht sie unter anderem mit dem Hashtag "Ich liebe mein Leben". Bei aller Begeisterung scheint sich das ehemalige Playboy-Model aber auch um die sogenannten "Hater" im Netz zu sorgen, die sie in der Vergangenheit massiv attackiert haben. Denn die Kommentarfunktion hat sie sicherheitshalber abgeschaltet.

In einem weiteren Post präsentiert sie ihre Waffelteig-Künste - und die kommen bei ihren Fans gut an. "Ich freue mich immer, was von dir zu sehen, und zu sehen, dass es dir gut geht", schreibt eine Instagram-Nutzerin zu dem Video. "Freue mich so, dass du deinen Weg gefunden hast", schreibt eine weitere Userin.

Auch ein Facebook-Video, auf dem sie einige Gäste bewirtet, kommentiert Naddel mit den Worten: "Ich habe doch gesagt, dass ich auch (neben anderen Tätigkeiten) eine abwechslungsreiche Tätigkeit habe und zack ... ich kann auch Kellnerin in der Gastronomie machen und serviere euch Flammkuchen, Waffeln etc. - und es macht mir Spaß."