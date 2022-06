Natalie Portman beginnt mit ihrer Rolle als Thors "alte Ex-Freundin" Jane Foster eine neue Phase ihrer Karriere - so beschreibt es die Schauspielerin zumindest selbst. Nun arbeitet sie nicht mehr für sich selbst, sondern für ihre Kinder: Sie will Aleph und Amalia beeindrucken.

Oscarpreisträgerin Natalie Portman lässt sich nach eigenen Worten bei der Wahl ihrer Rollen stark von ihren Kindern beeinflussen. "Ich habe das Gefühl, dass dies die Phase meiner Karriere ist, in der ich wirklich versuche, meine Kinder zu beeindrucken", sagte die 41-Jährige dem US-Magazin "Variety". Der heute elfjährige Aleph und die fünfjährige Amalia hätten sie auch dazu ermutigt, in dem neuen "Thor"-Film mitzuspielen. Beide Kinder "waren so begeistert von diesem Prozess, wenn sie mich am Set besuchen durften und mich verkleidet mit Cape sahen", erklärte Portman. "Das hat es wirklich cool gemacht."

Für den "Thor"-Dreh hätten Aleph und Amalia ausnahmsweise auch gerne auf die Anwesenheit ihrer Mutter zu Hause verzichtet, so Portman. "Es ist sehr selten, dass meine Kinder sagen: Bitte geh zur Arbeit!" Portman ist seit 2012 mit dem französischen Choreografen und ihrem damaligen "Black Swan"-Drehpartner Benjamin Millepied verheiratet. In "Thor: Love and Thunder", der vom 6. Juli an in deutschen Kinos zu sehen ist, spielt sie Thors "alte Exfreundin" Jane Foster.

Die Dreharbeiten dürften der Schauspielerin viel abverlangt haben. So erzählte sie "Variety", dass sie bereits vor und während der Dreharbeiten mit einem Trainer zusammenarbeitete, um ihren Körper, vor allem ihre Schultern und Arme, wieder in Comic-Form zu bringen. "Bei 'Black Swan' wurde ich gebeten, mich so klein wie möglich zu machen", sagt Portman "Variety". "Hier wurde ich gebeten, so groß wie möglich zu werden. Das ist eine unglaubliche Herausforderung - und auch eine Geisteshaltung als Frau."