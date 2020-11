Zehn Tage lang ist es still um Natascha Ochsenknecht. Auch verpasst sie einen Talkshow-Auftritt am vergangenen Freitag. Jetzt macht die 56-Jährige öffentlich, dass sie mit Covid-19 flach lag. Eine Message an alle Coronaleugner schickt sie auch gleich mit.

Natascha Ochsenknecht hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie sei in den letzten zehn Tagen "ausgeknockt" gewesen und habe flach gelegen, berichtet die dreifache Mutter jetzt in einem Video bei Instagram.

Die 56-Jährige trägt eine rosa Strickmütze und einen grauen Pullover, während sie in die Kamera spricht. Offenbar war Fans ihr Fehlen in der "NDR Talkshow" am Freitag aufgefallen. Dort hätte sie gemeinsam mit Tochter Cheyenne Savannah auftreten sollen, denn die zwei befinden sich gerade auf einer Promotour mit ihrem gemeinsamen Buch "Wehr Dich". Dass sie dort nicht erschienen, sei Ochsenknechts Covid-19-Erkrankung zu verdanken gewesen.

"Haltet mal den Ball flach"

Sie habe üblen Husten und ganz schlimme Gliederschmerzen gehabt, berichtet sie weiter. "Meine Lunge hat gebrannt wie Feuer." Jetzt gehe es ihr tatsächlich besser. Sie müsse aber immer noch husten und hoffe, dass ihr Geruchs- und Geschmackssinn bald wiederkomme. In Richtung der Corona-Leugner sagte sie: "Haltet mal den Ball flach" - diese sollten die Menschen nicht noch mehr verunsichern.

Natascha Ochsenknecht ist die Ex-Frau des Schauspielers Uwe Ochsenknecht, mit dem sie die Kinder Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne Savannah hat. Kürzlich wurde bekannt, dass die 20-jährige Cheyenne ist schwanger ist und Natascha Ochsenknecht so zum ersten Mal zur Großmutter machen wird.