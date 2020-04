In jüngster Zeit füllt Nathalie Volk vor allem wegen ihrer Krebsdiagnose die Schlagzeilen. Doch nur kurz zuvor sorgte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin noch anderweitig für Wirbel. Alle Welt fragte sich: Hat sie Frank Otto nun geheiratet oder nicht? Jetzt klärt Volk auf - irgendwie.

Wie ist denn nun der genaue Beziehungsstatus von Nathalie Volk und Frank Otto? Diese Frage gab einige Zeit Rätsel auf. Das Model hat sich jetzt in einem RTL-Interview dazu geäußert.

"Frank und ich haben schon in Amerika geheiratet", erklärt Volk, fügt aber hinzu: "Der Ehevertrag, der ist noch nicht offiziell. Das heißt, unsere Ehe ist noch nicht offiziell." Daran werde die ganze Zeit gearbeitet.

Geheiratet habe das Paar in Nashville, verrät Volk weiter: "Wir haben das alles unter uns gemacht. Wir hatten ein paar Leute dort."

Er ist zufrieden

Was das genau heißt und wie es weitergeht, ist allerdings allem Anschein nach noch immer nicht klar. "Der 2.2., das war unser Tag in Amerika. Durch diese ganze Corona-Krise und das Hin- und Herreisen, das Studieren, kam es jetzt noch nicht zur offiziellen Heirat, und wir wissen auch nicht, ob wir das noch mal so groß machen werden. Oder ob wir das überhaupt groß machen werden. Er ist auch momentan so zufrieden, wie es ist. Es soll auch privat sein", so die 23-Jährige.

Volk hatte Anfang Februar mit mehreren Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Profil für Aufsehen gesorgt. Sie war darauf im weißen Hosenanzug zu sehen. Kommentiert hatte sie die Bilder mit dem Datum "02.02.2020" und "Wedding Makeup". Doch dann meldete sich Frank Otto zu Wort. Bei Facebook schrieb er: "Die wunderschönen Bilder, die Nathalie heute gepostet hat, zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben."

Die Verwirrung bleibt also ein Stück weit bestehen. Zusammenfassung: Volk und ihr knapp 40 Jahre älterer Freund sind verheiratet - aber nicht offiziell.

Diagnose Krebs

Nathalie Volk wurde durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Germany's Next Topmodel" 2014 und ihren späteren Ausflug ins Dschungelcamp bekannt. Sie und der 62-jährige Medienunternehmer Frank Otto sind seit 2015 ein Paar. Im März 2018 gaben sie ihre Verlobung bekannt.

Volk sorgte in den vergangenen Wochen auch dadurch für Schlagzeilen, dass sie eine Krebsdiagnose öffentlich machte. So wurde bei ihr Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Sie sei jedoch guten Mutes, die früh entdeckte Krankheit zu überwinden, machte Volk deutlich.