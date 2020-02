Das Paar trennen zwar 39 Jahre, doch sind Nathalie Volk und Frank Otto seit 2015 schwer verliebt. Im März 2018 machte der Unternehmer dem Model einen Heiratsantrag, dann legen Bilder eine Heirat nahe - doch das ist eine Täuschung.

Nach mehr als vier Jahren Beziehung und gut zwei Jahre Verlobungszeit sollen Nathalie Volk und Frank Otto zueinander "Ja" gesagt haben - doch dann stellt sich heraus: Die beiden haben die Öffentlichkeit mit ihren Bildern in weißem Kleid und schwarzem Anzug hinters Licht geführt. Am Abend kommt ein Dementi des Otto-Erben.

Die Bilder, die ziemlich deutlich nach Hochzeit aussehen, hatte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Volk bei Instagram geteilt. Die Ex-Dschungel-Camp-Bewohnerin trägt einen weißen Zweiteiler, während Otto in Frack mit Weste und Krawatte glänzt. Markiert hat die 23-Jährige die Stadt Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, das Datum gab sie mit dem historischen 02.02.2020 an - ein beliebter Tag bei Hochzeitspaaren. Dass alles nur ein Missverständnis sein könnte, scheint da schwer zu glauben. "Die wunderschönen Bilder, die Nathalie heute gepostet hat, zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben", schrieb Otto am Abend dennoch bei Facebook. Zudem fügte er an: "Lasst Euch weiter überraschen!". Sind die Fotos im Hochzeits-Look also nur eine billige Masche, um Aufmerksamkeit zu erhalten?

Volk und der 62 Jahre alte Otto sind seit 2015 zusammen. Beide lernten sich auf einem Charity-Event kennen. Wie das Model in einer Talkshow des SWR erzählte, war es damals aber keine Liebe auf den ersten Blick. "Ich habe mich ganz langsam verliebt", sagte sie in der Sendung und erklärte dazu: "Die Jungs, die ich vorher kannte, waren oft fies zu mir. Er war aber immer nett, hat mir Blumen geschenkt und mich zum Essen eingeladen." In diesem Interview 2018 gab die damals 21-jährige Volk auch ihre Verlobung bekannt. Und Otto sagte über das erste Treffen mit seiner jetzigen Schwiegermutter, die immerhin 13 Jahre jünger ist als er: "Ich war aufgeregt und habe versucht, einen guten Eindruck zu machen."

Nathalies Mutter Viktoria machte zuletzt Schlagzeilen, weil sie vor Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Die Lehrerin hatte 2016 eine Krankschreibung gefälscht, um mit ihrer Tochter außerhalb der Schulferien nach Australien fliegen zu können, wo diese an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnahm. Ihre Schule hatte sie danach suspendiert, wogegen sie erfolglos gerichtlich vorging.