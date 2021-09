Vor sieben Jahren heiratet "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris seinen langjährigen Freund. Inzwischen haben sie gemeinsam zwei Kinder. Und noch heute ist das Paar offenbar so verliebt wie am ersten Tag. Das macht Harris in einem Post zum Jahrestag deutlich.

US-Serienstar Neil Patrick Harris gratuliert seinem Ehemann, David Burtka, auch öffentlich zum siebten Hochzeitstag. Anlässlich des Jubiläums teilte der ehemalige "How I Met Your Mother"-Star einen Schnappschuss bei Instagram. Darauf zu sehen sind die grinsenden Eheleute in Badehosen und mit Sonnenbrillen bekleidet. Harris hat seinen Arm auf der Schulter seines Mannes abgestützt.

"Heute vor sieben Jahren haben wir in Italien geheiratet", schreibt der US-amerikanische Schauspieler zu dem Bild. "Vergangene Woche waren wir schwimmen in Kroatien", so Harris - und gibt damit einen weiteren Hinweis darauf, wo das Foto entstanden sein dürfte. "Wer weiß, wo wir als Nächstes landen, aber es gibt niemanden, mit dem ich lieber die Welt bereise als mit dir, David Burtka."

"Kinder können sich so glücklich schätzen"

Doch nicht nur das Reisen erwähnt der 48-jährige Harris in seinem Post. Burtkas Abenteuergeist kombiniert mit seinem fürsorglichen Herzen beeindrucke und inspiriere ihn, schreibt er weiter über seinen Ehemann. "Unsere Kinder können sich so glücklich schätzen, von deiner Liebe, deiner Hingabe und deinem Licht umgeben zu sein. Das sind wir alle", so Harris. Er könne es "kaum erwarten zu sehen, was als Nächstes passiert".

Der US-Star soll seinen jetzigen Ehemann im Jahr 2004 kennengelernt haben. Harris und der zwei Jahre jüngere Burtka verlobten sich bereits zwei Jahre darauf. "Wir tragen seit Ewigkeiten Verlobungsringe und warten auf einen freien Termin", schrieb Harris im Jahr 2011 bei Twitter, nachdem der New Yorker Senat die gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen hatte. 2014 folgte die Traumhochzeit in Italien.

Das Paar hat zwei Kinder. Die Zwillinge Gideon and Harper, ein Junge und ein Mädchen, kamen 2010 durch eine Leihmutter zur Welt. Bekannt wurde Harris durch seine Rolle des Frauen verschlingenden Barney Stinson in der Sitcom "How I Met Your Mother". Zudem war er unter anderem an der Seite von Ben Afflek und Rosamund Pike in "Gone Girl" im Kino zu sehen.