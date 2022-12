Will gegen Instagram vorgehen: Schlagersänger Michael Wendler

Grüße mit Gattin Laura, ein gesperrter Instagram-Account und vielleicht ein neues Album: Michael Wendler ist zurück auf Twitter und kündigt sogleich Konsequenzen an. Die Anwälte des Kämpfers für Meinungsfreiheit stehen schon in den Startlöchern. Das kann ja heiter werden!

"Nach wenigen Stunden sperrt Instagram mein Konto völlig grundlos", echauffiert sich Michael - Michi - Wendler und ergänzt: "Weihnachtsgrüße reichten wohl schon für eine Sperrung aus. Jetzt reicht es! Meine Anwälte werden jetzt gegen Instagram vorgehen."

Dies ist die letzte Kolumne 2022 aus der Welt der Promis. Wer hätte gedacht, dass es zum Ausklang des alten Jahres nochmal so viel zu lachen gibt? Natürlich nur, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, nicht schon seit September zu den wendlerisch beschworenen "Langzeittoten" gehören, vor denen der "Michi" auf seinem Telegram-Kanal einst inständig gewarnt hat.

Es hätte alles so friedlich sein können. Dem Schlager-Barden, dessen Instagram-Account bereits vor längerer Zeit wegen geistiger Tieffliegerei dichtgemacht wurde und der sich seitdem als sogenannter "Freiheitskämpfer" leider vor den Toren von Meta durchschwurbeln musste, ist es gelungen, auf die Plattform zurückzukehren. Es ist einfach der Wahnsinn! Der Mann nimmt die schwere Prozedur einer An- bzw. Ummeldung auf sich, nur um uns allen fröhliche Weihnachten zu wünschen - natürlich gemeinsam mit seiner Laura. Kurzerhand mussten die Haustier-Accounts der süßen Köter herhalten - zugegeben ein Geniestreich.

Doch schwupp, es dauerte nicht lange und der Che Guevara unter der Aluhut-Fraktion wurde achtkantig rausgepfeffert! Warum? Weil ihn wohl die Bild-Zeitung, die olle Petze, beim Hausherrn im Silicon Valley anschwärzte.

Die Meinungsfreiheit auf Social Media

In einer Mitteilung lässt der abermals Rausgepfefferte nun verlauten: "Die im Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit wird von Instagram noch immer mit Füßen getreten. Erneut zeige ich Deutschland und der Welt, wie ekelhaft und gefährlich eine Welt mit Zensur ist."

Man darf an dieser Stelle selbstverständlich nicht unerwähnt lassen, dass der Wendler vollkommen recht hat, wenn er sagt, "eine Welt mit Zensur" sei eine gefährliche. Und natürlich ist es von Instagram die pure Heuchelei, Leute rauszukanten, die nicht genehm sind, während gleichzeitig betrügerische Accounts rasanter anwachsen als der Markt für Apps, mit denen man sich die Visage wegfiltern kann. Weil Instagram aber nun mal das Hausrecht hat, braucht man sich darüber auch nicht immer wieder aufzuregen.

Dennoch möchte ich an dieser Stelle betonen, wie froh ich bin, nicht zu "den Langzeittoten" zu gehören, vor denen Prof. Dr. Dr. Wendler inständig gewarnt hat. Sonst hätte ich nämlich gar nicht mitbekommen, dass der Freiheitskämpfer von Cape Coral seine Social-Media-Aktivitäten ausgeweitet hat. Frei nach Arnold’s Terminator lässt sich hier und heute feierlich verkünden: He’s back! "Michi" ist wieder auf Twitter! Und weil er ein Leader ist, folgt er natürlich - niemandem.

"Alles wird gut"

All jene, die keinen Account bei Telegram haben, kommen nun endlich auch in den Genuss, wieder mit frischen Wendler-Infos versorgt zu werden. So twitterte er bereits, im neuen Jahr möglicherweise ein neues Album zu veröffentlichen. Allerdings ließ der 50-Jährige offen, ob es sich dabei um einen Wunsch, ein Ansinnen oder eine Drohung handelt.

Gott sei Dank fungieren des "Michis" Social-Media-Accounts als unabhängige Informationsquellen mit sehr hohem Nachrichtenwert. Dank des "Egal"-Interpreten wissen wir jetzt nämlich, dass "sich der Wind gedreht hat" und das Wetter "künstlich manipuliert" wird. Irgendeine Teilschuld an dem ganzen Dilemma um den "nicht von den Menschen gemachten Klimawandel" hat laut Orakel Michael wohl auch die Bundeswehr!

Seit Christine Lambrecht die Truppe aber unter ihre Fittiche genommen hat, soll es wieder Hoffnung geben. Das weiß auch der "Michi" und klaut sich prompt den Spruch von Nina Ruge: "Alles wird gut." Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen ein friedliches neues Jahr. Mögen die guten Nachrichten 2023 wie die Sektkorken durch die Decke knallen!