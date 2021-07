Lady Kitty Spencer ist nicht nur die Nichte der verstorbenen Lady Di, sondern nun auch eine verheiratete Frau. In Rom ehelicht sie den 62-jährigen Millionär Michael Lewis. Das Hochzeitskleid stammt vom Label Dolce & Gabbana und erinnert an die Robe, die Tante Diana einst bei ihrer Eheschließung trug.

Lady Kitty Spencer, die Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana, hat geheiratet. Die 30-Jährige nahm bereits am Samstag den 62-jährigen Millionär Michael Lewis in der Nähe von Rom in der berühmten Villa Aldobrandini zu ihrem Ehemann, wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet.

Vor allem ihr opulentes und majestätische Brautkleid sorgte bei der Zeremonie für mächtig viel Aufsehen: Spencer schlüpfte für diesen besonderen Tag in ein klassisch weißes Brautkleid designt von Dolce & Gabbana, das royaler kaum sein konnte. Das Luxus-Modehaus postete auf Instagram einen kurzen Clip sowie ein Foto, das die Braut in der opulenten Traumrobe zeigt.

Das offensichtlich viktorianisch inspirierte Stück der Britin war über und über mit grober Spitze bedeckt. Das hochgeschlossene Kleid zeichnete sich dabei durch Puffärmel und eine Knopfleiste aus, die sowohl die Vorder- als auch die Rückseite ziert. Das korsettartige Oberteil setzte dabei ihre schmale Taille perfekt in Szene. Besonderer Hingucker: Die meterlange Schleppe und ein Schleier, der das Gesicht der 30-Jährigen verhüllte.

Diente Dianas Kleid als Inspiration?

Dolce & Gabbana fertigte für den Ehrentag von Spencer noch vier weitere Roben für Spencer, wie der Clip zeigt. Ein himmelblaues Chiffon-Kleid mit Blumen-Applikationen trug die Braut während des Dinners. Auch davon postete die Modemarke extra einen Schnappschuss von Kitty Spencer auf dem offiziellen Instagram-Account.

Britische Medien spekulieren, dass sich Spencer bei ihrem Brautkleid vom legendären David-Emanuel-Hochzeitskleid ihrer verstorbenen Tante Diana möglicherweise inspirieren ließ, die damit am 29. Juli 1981 zusammen mit Prinz Charles vor den Traualtar schritt. Auch Dianas Robe zeichnete sich durch Puffärmel und einen meterlangen Schleier aus.

Lady Kitty Spencer heiratete im Beisein von Familie und Freunden. Neben ihren Zwillingsschwestern Lady Amelia und Lady Eliza Spencer sollen auch einige Promis wie Sängerin Pixie Lott unter den Gästen gewesen sein. Es ist nicht bekannt, ob Mitglieder der britischen Königsfamilie an der Zeremonie teilnahmen.

Lady Kitty ist die Tochter von Dianas jüngerem Bruder Charles, Earl Spencer, was sie zu einer Cousine von Prinz William und Prinz Harry macht.