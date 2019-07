Nicki Minaj will doch nicht in Saudi-Arabien auftreten.

Man wird sich ja noch umentscheiden dürfen. Nachdem sich Nicki Minaj ein paar Gedanken zu ihrem anstehenden Auftritt in Saudi-Arabien gemacht hat, rudert sie zurück und sagt das Konzert ab. Das Land soll den Korb ruhig als ein politisches Statement verstehen.

Eigentlich lässt sich Nicki Minaj von niemandem etwas sagen und doch scheint sie dieses Mal ein offenes Ohr für Kritik gehabt zu haben: Minaj hat ihren Auftritt beim Jeddah World Fest am 18. Juli in Saudi-Arabien abgesagt. Nachdem die Menschenrechtsorganisation Human Rights Foundation die Sängerin vor wenigen Tagen darum gebeten hat, den geplanten Festival-Gig abzublasen, zeigt sich Minaj nun einsichtig.

"Nach sorgfältigen Überlegungen habe ich beschlossen, nicht länger an meinem geplanten Konzert beim Jeddah World Fest festzuhalten", lässt Minaj in einem Statement verlauten. Zwar würde sie ihren Fans in Saudi-Arabien liebend gern ihre Show präsentieren, doch sie könne nicht.

Für Frauenrechte und Meinungsfreiheit

Sie habe sich über die politische Lage in dem Land informiert und sei zu dem Entschluss gekommen, dass ihr Nicht-Erscheinen deutlich mehr bezwecken könne, so die 36-Jährige. "Ich möchte meine Unterstützung für die Rechte der Frauen, der LGBTQ-Gemeinschaft und der Meinungsfreiheit deutlich machen", zitiert unter anderem "The Hollywood Reporter" aus dem Statement.

Nachdem die Veranstalter des Musikfestivals Minaj als Headliner bekannt gegeben hatten, wurden viele Stimmen laut. Die einen protestierten dagegen, dass Minajs freizügige Art keinesfalls den ultrakonservativen Ansichten des Landes entsprechen würde. Die anderen wollten die Künstlerin davon abhalten, die homosexuellen- und frauenfeindliche Politik mit ihrem geplanten Auftritt zu unterstützen. Dies scheinen sie nun geschafft zu haben. Ursprünglich sollte das Konzert im King Abdullah Sports City Stadium, dem zweitgrößten Stadion des Landes, stattfinden.