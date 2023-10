Die Spatzen pfiffen es schon seit ein paar Tagen von den Dächern, nun ist es auch amtlich, dass sich Nico Santos erstmals auf Nachwuchs freut. Für die Fans gibt es dabei leider auch einen kleinen Wermutstropfen: Eine bereits geplante Tour des Sängers muss verschoben werden.

Nico Santos hat offiziell bestätigt, was bereits seit einigen Tagen spekuliert worden war: Er wird zum ersten Mal Vater. Die Mutter des Kindes ist seine Frau Aileen, die der Sänger im vergangenen Jahr auf Mallorca geheiratet hatte.

Nachdem verschiedene Medien unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld des 30-Jährigen schon über die - da noch mutmaßliche - Schwangerschaft berichtet hatten, ergriff Santos nun auf seiner Instagram-Seite selbst das Wort: "Ich habe zwei Nachrichten, die ich heute gerne mit euch teilen möchte. Die erste ist eine sehr schöne Nachricht. Wir erwarten Familienzuwachs", schreibt er in einem Post.

"Wir hätten diese Nachricht gerne noch für uns behalten, aber viele hatten es schon aus anderen Medien, welche uns zuvorgekommen sind, mitbekommen", fährt Santos fort. Jetzt bitte er darum, die Privatsphäre seiner Familie zu achten, für die er rund um den Geburtstermin komplett da sein wolle.

Erste Glückwünsche

In der Kommentarspalte zu dem Post meldeten sich alsbald die ersten Gratulantinnen und Gratulanten zu Wort. Zu ihnen zählten etwa Moderatorin Rebecca Mir, Rapper MoTrip und diverse Radiostationen, auf denen Songs von Nico Santos sicher schon ein ums andere Mal gelaufen sind.

Die zweite Nachricht, die der Musiker im Gepäck hat, dürfte für seine Fans etwas weniger erfreulich sein. Wegen der Schwangerschaft seiner Frau müsse er seine für Frühjahr 2024 geplante Tour auf den Herbst des kommenden Jahres verschieben, erklärt er. "Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis", fügt er hinzu.

Ursprünglich hätte die "Ride Tour" des Sängers am 25. Februar 2024 beginnen und im August mit drei "Summer Ride"-Konzerten enden sollen. Wer sich schon Karten für eines der Konzerte besorgt hat, muss diese jedoch nicht zurückgeben. Die Tickets behielten "selbstverständlich ihre Gültigkeit", schreibt Santos. Die Herbst-Tour soll nun am 27. Oktober in München starten.

Durchbruch 2017

Nico Santos heißt mit bürgerlichem Namen Nico Wellenbrink. Sein Vater ist der Schauspieler Egon Wellenbrink, der vielen unter anderem als sogenannter "Melitta-Mann" aus früheren Werbespots eines Kaffeeherstellers bekannt sein dürfte.

Als Sänger gelang Nico Santos mit dem Song "Rooftop" 2017 der Durchbruch. Als Komponist war er auch bereits für Kolleginnen und Kollegen wie Helene Fischer, Mark Forster und Bushido tätig. Seine Bekanntheit steigerte er auch durch seinen Job als Juror bei der TV-Show "The Voice of Germany" zwischen 2019 und 2021 und seine Teilnahme an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2020.