Gemeinsam mit Tom Cruise bleiben Nicole Kidmann leibliche Kinder verwehrt, die zwei entscheiden sich für Adoption. Jahre später wird die Schauspielerin doch noch Mutter, bekommt mit Keith Urban zwei Töchter. Wie sie jetzt verrät, hätte sie allerdings am liebsten deutlich mehr Babys gehabt.

Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman ziert aktuell das Cover der australischen Ausgabe des Magazins "Marie Claire". Dafür lässt sie sich nicht nur in sexy Outfits ablichten, sondern erzählt auch einige intime Details aus ihrem Privatleben.

54 Jahre ist Nicole Kidman heute und hat zwei adoptierte sowie zwei leibliche Kinder. Wäre es nach ihr gegangen, wären es jedoch deutlich mehr gewesen, verrät sie. "Ich hätte gerne 10 Kinder gehabt." Doch das Schicksal hat es lange nicht gut mit ihr gemeint. "Ich wünschte, ich hätte mehr Kinder gehabt, aber diese Wahl wurde mir nicht gelassen", so Kidman weiter.

In der Beziehung mit Tom Cruise, mit dem sie von 1990 bis 2001 verheiratet war, erlitt Kidman eine ektopische Schwangerschaft und eine Fehlgeburt. Schon vor 14 Jahren sprach sie in einem anderen Interview über den Verlust und den Schmerz, den das bei ihr auslöste. "Ab der Minute, in der Tom und ich verheiratet waren, wollte ich Babys haben. Und wir verloren früh ein Baby, also das war wirklich sehr traumatisch", so Kidman 2007.

Kein Kontakt zu Adoptivkindern

Schließlich adoptierte das Paar zunächst Tochter Isabella, inzwischen 28 Jahre alt, sowie den zwei Jahre jüngeren Connor. Heute hat Kidman zu beiden keinen Kontakt mehr. Grund dafür soll deren Mitgliedschaft bei der Sekte Scientology sein, deren berühmtester Anhänger ihr Adoptivvater Tom Cruise ist.

2006 heiratete Nicole Kidman schließlich den Country-Sänger Keith Urban und bekam mit über 40 dann doch noch zwei leibliche Kinder. Tochter Sunday Rose ist heute 13 Jahre alt, ihre Schwester Faith drei Jahre jünger.

Wäre es so gekommen, wie es sich Kidman immer gewünscht hat, hätten die beiden wohl jede Menge Geschwister. Doch sie habe heute ihren Frieden damit geschlossen, dass es anders gekommen sei, sagt Kidman in dem Gespräch mit "Marie Claire" auch. Schließlich dürfe sie nicht nur ihre eigenen Kinder bemuttern, sondern auch noch die von Freunden und Familienmitgliedern: "Ich habe sechs Nichten und Neffen und bin Patin von zwölf Kindern. Ich liebe es, Mutter zu sein, ich liebe Kinder: Sie sind eigen, lustig und ungefiltert. Und dann kann man sie aufwachsen sehen und sie auf ihren Weg schicken."