Es sollte bestimmt ein Kompliment sein, doch Nicole Kidman sind die Worte ihres Gatten vor allem peinlich. Country-Sänger Keith Urban besingt in einem neuen Song ihre erotischen Qualitäten.

Kunst ist vom Leben inspiriert, schon klar. Doch wie viel Wahrheit in einem Song steckt, weiß meist nur dessen Fabrikant. Fans dürfen dann spekulieren, doch eine finale Antwort wird ihnen oft verwehrt. Nicht so beim neuen Song von Keith Urban. Der Country-Sänger hat selbst erklärt, "Gemini" handele von seiner Frau, Hollywoodstar Nicole Kidman. Und wenn man den Lyrics glauben kann, geht es zwischen den beiden heiß her.

Nicole Kidman und Keith Urban sind seit 13 Jahren verheiratet. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

"She's a maniac in the bed, but a brainiac in the head", singt der 51-jährige Urban. Das bedeutet so viel wie: "Sie ist eine Irre im Bett, aber hat was im Kopf." Schmeichelhafte Worte - eigentlich. Doch Kidman hat die Offenheit ihres Mannes offenbar nicht besonders gut gefallen.

"Das ist ja unerhört!"

"Ich zensiere seine Kunst nicht, wenn ich die Muse dafür bin", erklärte Kidman laut US-Portal "People" in der US-Fernsehshow "Kyle and Jackie O". "Es ist besser, als wenn er sagen würde: 'Gott, ist mir langweilig. Gib dir mal Mühe, Nicole!'" Allerdings wäre es der 52-Jährigen wohl dennoch lieber, Urban würde sich künftig ein wenig mit seinen Worten zurückhalten. Auf eine andere Song-Zeile angesprochen, zeigte sich Kidman nämlich noch deutlicher peinlich berüht.

In "Gemini" heißt es auch: "She's waking to make love in the middle of the night", also: "Mitten in der Nacht wacht sie auf, um Liebe zu machen." Darauf angesprochen, errötete Kidman und unterstellte dem Gastgeber der Show, er habe sich das ausgedacht. "Dazu sage ich nichts, das ist ja unerhört!", so Kidman.

Keith Urban hatte sich zuletzt recht hoffnungsvoll dahingehend geäußert, dass Kidman der Song "Gemini" gefallen würde. Gegenüber der Zeitschrift "Entertainment Weekly" sagte er: "Ich glaube, der Song hat ihr gefallen. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, es ist ein guter Tanz-Track."