Er weiß zu provozieren: Immer wieder teilt Noel Gallagher öffentlich gegen ihm unliebsame Menschen aus. Dieses Mal trifft es die royale Familie. Mit diesen "verdammten Weltverbesserern" könne der ehemalige Oasis-Star nämlich nichts anfangen. "Sie machen mich wahnsinnig", sagt er in einem Podcast.

Musiker Noel Gallagher scheint kein allzu großer Fan der Royal Family zu sein - und macht daraus auch kein Geheimnis. Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, soll er im "The Matt Morgan Podcast" ordentlich über das Leben von Queen Elizabeth II. und ihrer Familie abgelästert haben. Vor allem Royal-Aussteiger Harry habe dabei sein Fett wegbekommen. Ihn nannte der Ex-Oasis-Star angeblich ein "verrücktes, kleines Kind", das seiner Meinung nach niemand ernst nehmen könne.

Harry und Ehefrau Meghan seien "verdammte Weltverbesserer", die er im Allgemeinen nicht ausstehen könne. "Sie machen mich wahnsinnig", zitiert unter anderem "The Sun" aus dem Podcast-Gespräch mit Gallagher. Weiter habe der 53-Jährige behauptet, dass er sogar ein wenig Mitleid mit dem britischen Königshaus habe. Die Royal Family sitze seiner Ansicht nach im goldenen Käfig. "Was für ein schreckliches Leben sie führen müssen", schließlich würden sie letztendlich nur einen Dienst ableisten, im Buckingham Palast mit "verdammt langweiligen Menschen leben" und könnten "nicht das tun, was sie wollen".

Öffentlich gegen die britische Monarchin und ihre Familie zu schießen, trauen sich wohl nur die wenigsten. Gallagher scheint mögliche Konsequenzen jedoch nicht zu fürchten. Im Rennen um einen Ritterschlag sei er schließlich schon lange nicht mehr. "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nein sagen würde, weil ich mit Sicherheit nie einen angeboten bekommen werde."

"Mein Leben ist besser"

Bei aller Abneigung habe er mit seiner Ehefrau Sara MacDonald aber dennoch die Netflix-Serie "The Crown" gesehen, sagte der 53-Jährige weiter. Allerdings nur die ersten Staffeln, da sein Freund Matt Smith darin mitgespielt habe. Smith mimte den Ehemann der Queen, Prinz Philip, in jungen Jahren. Beim Schauen der Serie habe er sich aber gedacht, wie viel "besser mein Leben" im Gegensatz zu den Royals bisher sei.

Der umstrittene Ex-Oasis-Star sorgt immer wieder mit seinen Aussagen für Kritik. Zuletzt machte er sich ebenfalls im "The Matt Morgan Podcast" bei vielen Fans unbeliebt, als er sich inmitten der Corona-Pandemie als Maskenverweigerer outete. "Ich trage keine Maske, nein." Einige Schimpfwörter setzte er noch hinterher.

Außerdem monierte Gallagher, dass die Regierung den Bürgern zu viele Freiheiten genommen habe. "Mir ist das scheißegal", polterte er weiter, "ich habe mich entschieden, keine zu tragen. Wenn ich das Virus bekomme, ist das mein Problem." Anschließend stellte er eine gewagte These auf: Wenn alle anderen Menschen eine Maske trügen, würde er sich schon nicht anstecken. Und die anderen nicht von ihm, da sie ja schon einen Mund-Nasen-Schutz benutzen würden.