Es ist eine Geste, die so mancher bereits irgendwann bereut hat. Cardi B will davon aber nichts wissen und liefert ihrem Ehemann diesen ganz besonderen Liebesbeweis: Sie lässt sich seinen Künstlernamen tätowieren.

Immer wieder lassen sich Promis wie Normalsterbliche die Namen oder Antlitze ihrer aktuellen Lieblingsmenschen tätowieren. So trägt Sophia Thomalla nicht nur ihre Mutter Simone Thomalla, sondern auch ihren Ex Till Lindemann auf dem Arm. Bert Wollersheim und Ehefrau Ginger haben sich eine Version des jeweils anderen tätowieren lassen. Und auch Cardi B zeigt ihrem Ehemann ihre innige Zuneigung nun auf diese Weise.

Allerdings hat sich die US-Rapperin für etwas Dezenteres entschieden, und statt des Gesichts von Rapper Offset trägt sie lediglich dessen Namen auf der Rückseite ihres Oberschenkels. Einen etwas verstörenden Ausblick darauf zeigte sie ihrem Liebsten per Videochat, der das Ganze in all seiner Intimität direkt per Screenshot festhielt und mit seinen Instagram-Followern teilte. Dazu schrieb er: "Kann es nicht abwarten, nach Hause zu kommen." Dem Kommentar fügte er noch einige unmissverständliche Emoticons mit herausgestreckter Zunge hinzu.

Cardi B als "Powerpuff Girl"

Es ist nicht Cardi Bs erstes Tattoo, doch angesichts all der Höhen und Tiefen, die die Beziehung mit Kiari Kendrell Cephus alias Offset bereits durchlief, ist es wohl ein besonderer Liebesbeweis. Die Eltern der zehn Monate alten Kulture waren bereits schon einmal getrennt, nachdem Offset fremdgegangen war, fanden nach langem Hin und Her aber dann doch wieder zusammen.

Nun kann diese Liebe zumindest symbolisch nichts mehr voneinander trennen, denn auch Offset trägt den Namen seiner Ehefrau unter der Haut. Und das an einer Stelle, die sich noch weniger verstecken lässt als Cardi Bs Oberschenkel. Ihr Name prangt nämlich an der rechten Seite seines Halses, darüber ein Bild von "Buttercup", einer Figur aus der US-Cartoonserie "Powerpuff Girls".