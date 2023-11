Er kann es nicht lassen. In der zweiten Episode seines Podcasts mit Ex-Gattin Alessandra Meyer-Wölden nimmt Oliver Pocher abermals seine Noch-Frau Amira aufs Korn. Dass sie in den sozialen Netzwerken auf Distanz gehe, sei "wahnsinnig lächerlich", findet der Comedian.

Er plane keinen "Abrechnungspodcast", hatte Oliver Pocher noch in der ersten Folge seines neuen Podcasts mit Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden erklärt. Doch bereits in der zweiten Episode des Audio-Formats "Die Pochers - frisch recycelt" klingt es exakt danach. So unterhalten sich er und Meyer-Wölden nicht ganz zufällig über ein beliebtes Thema bei Promi-Trennungen: Wer entfolgt wem bei Instagram und Co.?

"Folgst du mir noch bei Instagram?", fragt Oliver Pocher seine Ex-Gattin, mit der er von 2010 bis 2014 verheiratet war und drei Kinder bekam, ironisch. Der Anlass für die Frage liegt auf der Hand. So ist Amira Pocher vor Kurzem der einst mit ihr befreundeten Meyer-Wölden bei Instagram entfolgt. Ihren Noch-Ehemann hatte sie indes bereits vor Wochen als Kontakt bei Instagram entfernt.

Meyer-Wölden zeigt zwar Verständnis für Amira Pochers Schritt, spricht aber dennoch von einer "irrationalen Entscheidung". Bei der 30-Jährigen sei "die Stimmung hochgekocht", ist sie sich sicher. Sie nehme das Entfolgen auf Instagram aber "nicht persönlich", so Meyer-Wölden. Auch mit Blick auf den Comedian attestiert sie Amira Pocher eine Kurzschlussreaktion. Schließlich hätten die beiden ja ebenfalls zwei gemeinsame Kinder und müssten schon allein deshalb weiter in Kontakt bleiben.

"Vermeidbare Schlagzeile"

Oliver Pocher äußert sich hingegen deutlich drastischer und bezeichnet die Social-Media-Aktionen seiner Noch-Frau als "wahnsinnig lächerlich". Als sie noch für ihren Podcast "Die Pochers hier" zusammen am Mikro gesessen hätten, hätten sich er und Amira schließlich noch darüber lustig gemacht, wenn B-Promis wie Iris und Peter Klein ihren Rosenkrieg in den sozialen Netzwerken ausgetragen hätten.

"Jetzt fehlt nur noch, das Profil auf privat zu stellen, dann haben wir wirklich alles abgehakt", wettert der Comedian. Die Aktion seiner Noch-Frau sei ein "wahnsinniger Bullshit", eine "vermeidbare Schlagzeile", erklärt er und ergänzt: "Mach es doch in drei Monaten und drücke auf unfollow." Dann sei es auch keine große Geschichte mehr.

Meyer-Wölden wirbt trotzdem weiter für Verständnis. Mit leisem Lachen bringt sie sogar den Gedanken ins Spiel, Amira sei ihr womöglich nur versehentlich entfolgt. Sie hoffe, irgendwann würden alle Beteiligten mal wieder zusammen Weihnachten feiern und über die aktuellen Geschehnisse lachen. Im Moment klingt das allerdings nach einem ziemlich frommen Wunsch.