Über den Hollywood Boulevard schreiten die größten Stars der Filmbranche, ehe im Dolby Theater der wichtigste Filmpreis verliehen wird. Die Flaniermeile ist stets mit einem roten Teppich geschmückt. In diesem Jahr wird er jedoch in einer anderen Farbe strahlen.

Zum ersten Mal seit 1961, also seit mehr als sechs Jahrzehnten, wird bei Hollywoods Oscarverleihung nicht der rote Teppich ausgerollt. Der berühmte Bodenbelag, auf dem die Stars ihre elegante und ausgefallene Mode zeigen, wird stattdessen in diesem Jahr in der Farbe "Champagner" gehalten sein. Vorhänge und andere Kulissenelemente werden aber weiterhin in der Signalfarbe Rot leuchten.

Das traditionelle Ausrollen des Teppichs auf dem Hollywood Boulevard vor dem Dolby Theater verfolgten Dutzende Kamerateams und Pressevertreter aus aller Welt. Die Produzenten der Show haben bislang den Grund für die Änderung noch nicht bekannt gegeben.

Moderator Jimmy Kimmel war bei der Enthüllung anwesend und kommentierte die Änderung unter Bezug auf den Ohrfeigen-Eklat des vergangenen Jahres: "Ich denke, wir können einen champagnerfarbenen Teppich anstelle eines roten Teppichs verwenden, weil wir sicher sind, dass kein Blut vergossen wird", sagte Kimmel.

An Hollywood-Stars auf dem neuen "Champagner"-Teppich dürfte es nicht mangeln. Die Academy hat allein bei den Presentern eine namhafte Riege angekündigt. So werden unter anderem Dwayne "The Rock" Johnson, Glenn Close, Emily Blunt, Samuel L. Jackson, Michael B. Jordan, Melissa McCarthy und Janelle Monáe auftreten. Neben dem Auftritt von Lenny Kravitz wird Rihanna ihren nominierten Song "Lift Me Up" performen.

Die Oscarverleihung findet am 12. März statt, aufgrund der Zeitverschiebung ist sie in Deutschland in der Nacht auf den 13. März, ab etwa 01:00 Uhr morgens, zu sehen. Das deutsche Netflix-Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger ist für neun Oscars nominiert.