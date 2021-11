An ihrem 40. Geburtstag im Februar verlobt sich Paris Hilton mit ihrem Liebsten Carter Reum. Nun haben bei der Millionenerbin bereits die Hochzeitsglocken geläutet. Doch vorbei ist die Party deshalb noch lange nicht - sie geht gerade erst los.

Paris Hilton hat am Donnerstag in Los Angeles ihren Freund Carter Reum geheiratet. Das berichtet "E! News" unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle. Auf Instagram postete die DJane nun auch ein erstes Foto von sich in ihrem Brautkleid und bestätigte das Hochzeitsdatum am 11.11.2021.

"Mein für immer beginnt heute", schreibt Hilton zu dem Bild, auf dem sie durch den Schleier in die Kamera blickt. Dahinter setzt sie die Hashtags "Just Married" und "Forever Hilton Reum". Mit dem Post lüftete die 40-Jährige auch das Geheimnis über den Designer ihres Kleides: Bei der Trauung trug sie offenbar eine mit gestickten Blumen verzierte Robe von Oscar de La Renta, mit hohem Kragen und langen Ärmeln.

In der aktuellen Episode des Podcasts "This is Paris" hatte Reum demnach zuvor noch erklärt: "Es wird definitiv eine Märchenhochzeit!" Die DJane sagte, dass sie der Hochzeitstanz "nervös" mache. Sie sei zweimal beim Tanzunterricht gewesen: "Es ist einfach schwer."

"Ich liebe es, Outfits zu wechseln!"

Wie "Page Six" berichtet, soll die Promi-Hochzeit auf dem Anwesen von Hiltons verstorbenem Großvater Barron (1927-2019) in Bel Air stattgefunden haben. Insgesamt sollen die Feierlichkeiten über drei Tage gehen. Passend zum Tag der Trauung soll die 40-Jährige insgesamt elf verschiedene Kleider anziehen. Sie wird also einen großen Teil des Hochzeitwochenendes damit verbringen, sich umzuziehen. "Ich liebe es, Outfits zu wechseln!", hatte Hilton zuletzt in der Late-Night-Show von Jimmy Fallon verraten.

Hilton und Reum bestätigten ihre Beziehung erstmals im April 2020. Liiert sein sollen sie seit November 2019. Das Paar verlobte sich im Februar zu ihrem 40. Geburtstag am 17. Februar. Die Millionenerbin erklärte damals auf Instagram: "Wenn du deinen Seelenverwandten findest, weißt du es nicht nur. Du fühlst es." Zuvor war sie bereits dreimal verlobt.