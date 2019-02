Britischen Medien zufolge sind Liam Payne und Naomi Campbell seit zwei Monaten ein Paar. Der ehemalige One-Direction-Sänger soll bei einem Freund voll des Lobes für die Qualitäten seiner Topmodel-Freundin sein. Vor allem vom Sex ist er ganz begeistert.

Wie die britische Zeitung "The Sun" meldet, sind Ex-One-Direction-Sänger Liam Payne und Naomi Campbell schwer verliebt. Bereits Anfang des Jahres hatten die zwei bei Instagram Kommentare auf dem Profil des jeweils anderen hinterlassen, die erste Gerüchte schürten.

Unter einem Foto Paynes mit freiem Oberkörper schrieb Campbell seinerzeit "Wunderschöne Seele", was er wiederum mit "Gleich und gleich gesellt sich gern" konterte. Und auch Payne hinterließ bei einem Instagram-Foto der 48-Jährigen einen recht deutlichen Kommentar: "Perfektion in Person ... schau mich nicht so an" .

Inzwischen gibt es diverse Paparazzi-Fotos, die die Turtelnden bei einem Dinner in Ghana Anfang Januar sowie bei einem Konzert von Davido Adeleke in London am vergangenen Montag zeigen. Nun zitiert "The Sun" eine nicht näher benannte Quelle, laut derer der 25-Jährige verraten haben soll, dass er schwer verknallt in die 23 Jahre ältere Campbell sei. Und nicht nur das ...

"Bei lebendigem Leib verspeist"

"Liam findet sie fantastisch und wunderschön, und er hat gesagt, der Sex mit ihr sei irre", werden Freunde des Sängers zitiert. Campbell sei im Gegenzug froh darüber, durch die Liaison mit dem Jungstar im Gespräch zu bleiben, vermuten viele. Paynes Freunde sollen nun Angst haben, dass sie ihn nur benutzt und "bei lebendigem Leib verspeist".

Payne selbst hat der Quelle zufolge eine Schwäche für schöne Frauen, die älter sind als er selbst. Zuvor war er drei Jahre lang mit der 35-jährigen Sängerin Cheryl Cole liiert, mit der er einen einjährigen Sohn hat.

Campbell feierte erst vor einigen Tagen bei der Fashion Week in Paris ihr Comeback. Sie präsentierte eine Kreation nach dem Motto "Weniger ist mehr" - zumindest obenrum. Das bodenlange schwarze Kleid war bis zur Hüfte schließlich vollständig transparent. Natürlich kamen Designer Valentino und das Model erst gar nicht auf die Idee, ihre Oberweite mit einem BH zu verhüllen. So hatten alle freie Sicht auf den Oberkörper der 48-Jährigen.

Die 1970 geborene Campbell begann ihre Laufsteg-Karriere vor über 30 Jahren. Während viele ihrer früheren Kolleginnen den Model-Beruf inzwischen an den Nagel gehängt haben, ist die Londonerin auch heute noch in der Modebranche aktiv. Daneben versucht sie sich jedoch seit vielen Jahren auch immer wieder als Schauspielerin.

Auch dadurch, dass sie sich immer wieder mal danebenbenimmt, macht Campbell häufiger Schlagzeilen. Zuletzt war sie mit dem 35-jährigen Rapper Skepta zusammen. Mit ihm zeigte sie sich im März des vergangenen Jahres sogar nackt auf dem Cover der britischen "GQ".