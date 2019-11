Er trank zu viel, aber keiner durfte es merken. Jahrelang vertuscht Peer Kusmagk seine Alkoholsucht. Dann sucht er sich Hilfe. Heute spricht er offen über Rückfälle, Therapie und seinen "Rettungsanker".

Peer Kusmagk ist der nette Typ von nebenan. Der mit der netten Frau, der mit den netten Kindern. Doch der 44-jährige Fernsehstar hat auch eine dunkle Seite. Er ist Alkoholiker. Nach einem monatelangen Aufenthalt in einer Entzugsklinik ist er trocken.

Mit der Sucht fing es ganz langsam an. Kusmagk nennt seinen Einstieg in die Gastronomie im Gespräch mit der Zeitung "Bild" als Grund. 2006 eröffnete er im Berliner Stadtteil Kreuzberg ein Restaurant. "Irgendwann habe ich jeden Tag getrunken", erinnert er sich. "Mit den Gästen beim Plaudern und Feiern, das war einfach nett und gehörte dazu. Aber ab einem gewissen Punkt konnte ich nicht mehr ohne Alkohol."

Kusmagk beschreibt, wie sich mit seinen Trinkgewohnheiten auch sein Umfeld veränderte. "Ich brauchte den Alkohol, und wenn ich ständig mit Freunden am Tisch gesessen hätte, die nur Tee oder Apfelschorle trinken, wäre ich sicher aufgeflogen", so Kusmagk. "Ich wollte vor allem unerkannt bleiben."

An manchen Abenden trank Kusmagk in seinem Restaurant drei Flaschen Wein. Wenn es einmal nicht der angemessene Kontext zum Anstoßen war, erfand Kusmagk Ausreden. Im Kino etwa täuschte er vor, auf die Toilette zu müssen, um dann an der Bar ein Bier auf ex zu trinken.

Janni war sein "Rettungsanker"

Der Alkohol hat Kusmagk Jahre seines Lebens gekostet. Drei Jahre sei er abhängig gewesen, ohne die Sucht zu akzeptieren, sagte er "Bild". Zwei weitere Jahre hätten ihn der Entzug, Therapie, und einige Rückfälle beschäftigt. Heute seien vor allem Feiern wie Weihnachten, Silvester oder Geburtstage schwierig für ihn.

Doch Kusmagk hat seinen "Rettungsanker", wie er es sagt. Seine Freundin Janni Hönscheid lernte er 2016 kennen. Damals sei er noch dabei gewesen, sich ein neues Leben ohne Alkohol zur Gewohnheit zu machen. "Bei ihr musste ich mit offenen Karten spielen und alles zugeben", erklärt er. Manchmal sei er streitsüchtig, dominant und aggressiv gewesen, aber weil er eine Familie mit der heute 29-jährigen Hönscheid gründen wollte, habe er sich zusammengerissen.

Kusmagk und Hönscheid lernten sich 2016 bei der RTL-Dating-Show "Adam sucht Eva" kennen und lieben. Im August 2017 bekamen die beiden einen Sohn, im Juli 2019 eine Tochter.