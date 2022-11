(Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect/DFree/Shutterstock/Spot On)

Befinden sich offenbar "in einem sehr frühen Stadium": Pete Davidson und Emily Ratajkowski.

Ariana Grande, Kate Beckinsale, Kaia Gerber und nicht zuletzt Kim Kardashian ... in den vergangenen Jahren schläft sich Pete Davidson in die oberste Riege der angesagtesten Frauen in Hollywood. Nun soll er sich die Nächste geangelt haben: Die frisch geschiedene Emily Ratajkowski.

Bei Comedian Pete Davidson und dem Model Emily Ratajkowski bahnt sich laut US-Medien derzeit eine Romanze an. Der Komiker und der "Gone Girl"-Star "treffen sich", zitiert "People" eine Quelle aus dem nahen Umfeld von Davidson.

Zuvor hatte bereits "Us Weekly" unter Berufung auf einen Insider Ähnliches berichtet und schrieb sogar über eine mögliche Beziehung der beiden: "Pete und Emily sprechen schon seit ein paar Monaten miteinander", zitiert das Blatt den Insider. Er betonte, dass sie "in einem sehr frühen Stadium sind, aber sich beide sehr mögen".

Der 28-jährige Davidson war zuletzt mit Kim Kardashian liiert. Das Paar wurde erstmals im Oktober 2021 miteinander in Verbindung gebracht, bevor sie sich im August 2022 nach neun Monaten Beziehung trennten. Ratajkowski war unterdessen vier Jahre lang mit Sebastian Bear-McClard verheiratet, bevor sie im September 2022 die Scheidung einreichte. Sie haben einen gemeinsamen 20 Monate alten Sohn, Sylvester.

Ist es seine "Big Dick Energy"?

Erst letzten Monat verriet Ratajkowski in einem Interview mit "Variety", dass sie nach der Trennung von Bear-McClard ein neues Gefühl der "Freiheit" genieße. Sie sagte, sie sei "zum ersten Mal in meinem Leben Single" und fügte hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass ich die Freiheit genieße, mir keine Sorgen darüberzumachen, wie ich wahrgenommen werde."

Gemeinsame Freunde brachten das Model und den Komiker Davidson nun zusammen. "Pete bringt Emily zum Lachen und er liebt es, wie intelligent sie ist", zitiert "Us Weekly" seine Quelle. Sollte aus den Treffen eine echte Beziehung entstehen, wäre das 32-jährige Model für Davidson der nächste Star, mit dem der Komiker eine Beziehung anfängt. Vor Kardashian war er bereits mit der Sängerin Ariana Grande, Model Kaia Gerber und den Schauspielerinnen Kate Beckinsale und Phoebe Dynevor liiert.

Wie Davidson diese attraktiven und superreichen Frauen abkriegt? Ein Grund könnte seine mutmaßliche "BDE", seine "Big Dick Energy" - ein Begriff, der verwendet wird, um das ruhige Selbstvertrauen zu beschreiben, das ein Mann ausstrahlt, wenn er weiß, dass er einen großen Penis hat - sein, wie Kardashian kürzlich in ihrer Reality-TV-Sendung "The Kardashians" verriet. "Ich hörte von seinem großen Penis", sagte die 42-Jährige. Nach ihrer Trennung von dem Comedian hatte auch Ariana Grande mehrfach erzählt, der Comedian habe einen "riiiiiesigen" Penis.