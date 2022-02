Die Klage von Bodyguard Peter Althof über das zerrüttete Verhältnis zu seinem Sohn zählte zu den emotionalsten Momenten im diesjährigen Dschungelcamp. Doch Ende gut alles gut, heißt es bekanntlich. Und so nimmt die Geschichte nun doch noch eine positive Wendung.

Auch zwei Wochen nach dem Ende der 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sind die Wogen zwischen einigen Kandidatinnen und Kandidaten nicht geglättet. Zu erleben war dies am Sonntagabend, als RTL die Stars zum "Nachspiel" lud. Doch es gibt tatsächlich auch wenigstens ein Happy End.

So scheinen der im Dschungel fünftplatzierte Peter Althof und sein Sohn nach der Show tatsächlich wieder zueinandergefunden zu haben. Wir erinnern uns: Der Bodyguard hatte dem Mitcamper und späteren Dschungelkönig Filip Pavlovic am Badetümpel sein Leid von dem zerrütteten Verhältnis zu seinem Filius geklagt. Die Szene gehörte wohl zu den emotionalsten Camp-Momenten in diesem Jahr.

Dennis Gröbe, wie Althofs Sohn heißt, hatte sich daraufhin bereits noch während der Sendung zu Wort gemeldet. "Ich wünsche meinem Vater viel Glück, und ich wünsche ihm die Krone", zeigte er sich da bereits versöhnlich und schloss ein Treffen mit seinem Vater im Anschluss an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht aus. Dazu ist es nun tatsächlich auch gekommen, wie Peter Althof im RTL-Interview verrät.

In die Arme genommen

"Ich habe ihn angerufen", verrät der Franke. Als Vater habe er sich schließlich in der Pflicht gesehen, die Initiative in die Hand zu nehmen. "Dennis, wir müssen uns mal unterhalten. Was hinten ist, lassen wir sein, das stinkt. Vorne geht's weiter", habe er seinem Sohn gesagt und erklärt, sie sollten es ganz "easy going" wieder miteinander angehen lassen.

"Ich bin zu ihm hingefahren", erläutert Althof den nächsten Schritt. Ohne weitere Angehörige hätten sich die beiden in der Wohnung des Sohnes getroffen. "Wir haben das alleine ausdiskutiert und das war echt gut. Das war ein Happening, wir haben uns in die Arme genommen, das war schön", schildert der 66-Jährige den Ablauf.

Zwar habe sein Sohn ihm erläutert, dass er ein "Dickkopf" sei. Doch beide hätten eingesehen, das jeder von ihnen seinen Teil zur Situation beigetragen habe. "Dann haben wir uns echt richtig gut versöhnt wieder, wie halt Papa und Sohn", sagt Althof und ergänzt: "Ich bin sehr glücklich darüber." Auch dass Dennis nun wieder mit ihm trainieren gehe und den gemeinsamen Box-Club unterstütze, bedeute ihm viel.

Mit anderen Worten: Ende gut, alles gut. Daran sollten sich die anderen Dschungelcamperinnen und -camper doch mal ein Beispiel nehmen.