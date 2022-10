Sein Filmdebüt gibt er 1954 in "Und der Himmel lacht dazu", später begeistert Peter Weck in der Kultserie "Ich heirate eine Familie" die Massen. Im Alter von 92 Jahren erleidet der Österreicher nun einen Schlaganfall. Nach einer Reha arbeitet er zu Hause an seiner Genesung.

Der österreichische Schauspieler Peter Weck hatte im Spätsommer einen Schlaganfall. Das bestätigte nun sein Sohn Philipp der "Bild"-Zeitung. Der Anfall habe sich auf Wecks rechte Körperseite ausgewirkt. Zeitweise habe der "Ich heirate eine Familie"-Star nach dem Vorfall nicht mehr sprechen können. Nach einer sechswöchigen Reha ist der 92-jährige Weck nun wieder zu Hause in Wien, wo er laut seines Sohnes aktuell noch Pflege benötigt. Mit einem Physiotherapeuten arbeite er täglich an sich, um das Laufen wieder zu erlernen.

Der in Wien geborene Schauspieler Peter Weck arbeitete zunächst als Bühnenschauspieler und gab 1954 sein Filmdebüt in "Und der Himmel lacht dazu". 1955 war er im ersten "Sissi"-Film als Erzherzog Karl-Ludwig zu sehen. Ab den 1960er-Jahren wurde er auch einem breiteren TV-Publikum bekannt und moderierte zunächst Musiksendungen wie "Wir machen Musik".

Seine Rolle in der Kultserie "Ich heirate eine Familie" (1983-1986) ist bis heute unvergessen. 14 Folgen lang begeisterte der Österreicher ein Millionenpublikum in seiner Paraderolle als Werner Schumann. Später war er in beliebten TV-Formaten wie "Das Traumschiff", "Tatort" oder das "Traumhotel" zu sehen. Unzählige Preise säumen Wecks lange Karriere, darunter unter anderem zwei Bambis, drei Goldene Kameras und die "Romy" aus Platin für sein Lebenswerk.