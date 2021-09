Alle "Star Trek"-Fans können sich freuen: Im Februar erscheint eine neue Staffel der Serie "Picard" mit Patrick Stewart in der Rolle seines Lebens. Wie der erste Trailer verrät, wird der Ex-Enterprise-Captain diesmal ein paar gute alte Bekannte wiedersehen. Nun ja, so gut sind sie dann auch wieder nicht.

In "Star Trek: Der erste Kontakt" musste Jean-Luc Picard schon einmal in die Vergangenheit reisen, um die Zukunft zu reparieren. Scheint ganz so, als stünde ihm ein ganz ähnliches Abenteuer nun ein weiteres Mal bevor. Das jedenfalls lässt der Trailer zur zweiten Staffel von "Picard" mit Patrick Stewart in der Rolle der Sternenflotten-Legende vermuten, der nun veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus verrät der Clip, dass Picard zwei alte Widersacher treffen wird. So taucht gleich zu Beginn des Trailers der omnipotente Fanliebling Q (John de Lancie) auf, der mit nur einem Fingerschnippen eine alternative Realität erschaffen kann.

"Q ist in der Zeit zurückgereist und hat unsere Welt in einen totalitären Albtraum verwandelt", ist sich Picard sicher. Um die Zeitlinie wieder ins Reine zu bringen, schreckt er offenbar auch nicht davor zurück, die gefürchtete Borg-Königin (Alice Krige) zu reaktivieren, die ihrerseits schon in "Der erste Kontakt" die Zeit gehörig durcheinander gebracht hatte.

Zurück ins 21. Jahrhundert

Wie weit Picard und Co in der Zeit zurückreisen, wird kurz darauf deutlich: "Willkommen auf der Erde des 21. Jahrhunderts." Der Ex-Captain der USS Enterprise wird also in unserer Gegenwart aufschlagen und Warp-Geschwindigkeit gegen Stundenkilometer eintauschen.

Auch die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" wird hierzulande via Amazon Prime Video zu sehen sein. Der Starttermin ist für Februar 2022 vorgesehen. Stewart verriet zudem unlängst, dass auch eine dritte Staffel fest eingeplant ist. Sie dürfte bereits in der Mache sein. Es hieß, die Dreharbeiten sollten unmittelbar im Anschluss an die zweite Staffel beginnen.