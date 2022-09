Erst im August verkündeten Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun verraten die beiden auf Instagram, ob Alessio einen Bruder oder eine Schwester bekommt. "Wir freuen uns unglaublich, eine Familie zu werden", schreibt das Paar.

Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria haben auf Instagram mitgeteilt, dass sie einen Sohn erwarten. Auf einer Gender-Reveal-Party verriet das Paar erstmals das Geschlecht des Babys. Die beiden werden bald zum ersten Mal gemeinsam Eltern.

"IT'S A BOY", schrieben der 30-jährige Sänger und die 26-jährige Influencerin in ihrem geteilten Instagram-Post. "Wir freuen uns unglaublich, eine Familie zu werden und dass Alessio einen kleinen Bruder bekommt. Dieses Glück ist kaum in Worte zu fassen." Dazu teilten die werdenden Eltern ein Foto, das bei der Party am Samstag aufgenommen wurde und den Musiker mit der schwangeren Laura Maria sowie Lombardis siebenjährigen Sohn Alessio aus erster Ehe zeigt.

"Es war ein wunderschönes Gefühl, das Geschlecht von unserem kleinen Wunder zu erfahren", so das Paar weiter. In den Instagram-Stories teilte Lombardi ein weiteres Bild von Alessio und schrieb dazu, dass dieser sich schon auf seinen kleinen Bruder freue.

Lombardi und seine Partnerin verkündeten Ende August ebenfalls via Instagram, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Zu einem Pärchenfoto mit positivem Schwangerschaftstest hieß es: "Wenn aus Liebe Leben wird ... Baby Lombardi ist unterwegs ... Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben."

Pietro Lombardi und Laura Maria hatten erst Mitte Juni ihr Liebescomeback öffentlich gemacht. Sie waren bereits 2020 ein Paar, gaben jedoch nach ein paar Monaten ihre Trennung bekannt. Von 2013 bis 2019 war Lombardi mit Sängerin Sarah Engels verheiratet. Aus ihrer Beziehung stammt Sohn Alessio. Dieser wird schon zum zweiten Mal großer Bruder: Engels und ihr Partner Julian haben seit Dezember 2021 eine gemeinsame Tochter namens Solea.