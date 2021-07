Sarah Engels lässt ihre Fans in ihren Instagram-Storys an ihrem Patchwork-Ausflug teilhaben.

In den vergangenen Tagen ranken sich mal wieder neue Liebesgerüchte um Pietro Lombardi. Doch Pustekuchen! Der Sänger ist mit seiner schwangeren Ex im Urlaub. Und nicht nur mit ihr, sondern auch mit ihrem jetzigen Mann und Söhnchen Alessio. Patchwork aus dem Bilderbuch also.

Die Trennung von Pietro und Sarah Lombardi verlief zunächst nicht gerade schön - die Veröffentlichung von Fremdgeh-Fotos inklusive. Doch inzwischen hat das ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Traumpaar sein Verhältnis toll hingekriegt.

Kein böses Wort über den jeweils anderen kommt den beiden über die Lippen. Als Sarah, die inzwischen wieder ihren Nachnamen Engels trägt, ihrem neuen Freund Julian Büscher Ende Mai das Jawort gab, gratulierte ihr Pietro sogar dazu. "Glückwunsch euch zwei. Ich wünsche euch nur das Beste auf eurem gemeinsamen Weg, ihr seid ein tolles Paar. Haltet immer fest an eurer Liebe", schrieb er auf seiner Instagram-Seite.

Ausflug in den Bergen

"Hauptsache Alessio geht es gut" - dieser Ausspruch ist beinahe so etwas wie ein gefügeltes Wort geworden und verfolgt Pietro und Sarah seit ihrem Ehe-Aus auf Schritt und Tritt. Doch wie ernst es den beiden mit der Sorge um ihren gemeinsamen Sohn ist, beweist auch, dass sie nun sogar zusammen in den Urlaub gefahren sind.

So postete Sarah Engels in ihren Instagram-Storys mehrere Clips von einem Ausflug in den Bergen. In über 3000 Metern Höhen wandert sie mit Fußball-Profi Julian Engels, wie ihr Mann seit der Hochzeit heißt, durch den Schnee. Doch die beiden sind nicht allein. Auch Pietro Lombardi und Sohn Alessio sind mit von der Partie. Daneben sollen sich auch weitere Freunde des Ex-Paares angeschlossen haben.

Liebt Lombardi wieder eine Influencerin?

"Der Kleine ist auch hier in Tirol mit dem Papa. Den nehmen wir mal mit, ich glaub das wird richtig cool", hört man Sarah Engels in einem vor der Gletscherwanderung aufgezeichneten Clip sagen. In anderen Sequenzen ist der inzwischen stattliche Babybauch der 28-Jährigen zu bestaunen. Schließlich ist sie ja wieder schwanger. Mit anderen Worten: Das Patchwork ist in diesem Urlaub wirklich in jeder Hinsicht perfekt.

Pietro Lombardi entflieht damit auch dem Rummel um seine Person in jüngster Zeit. Anfang Juli hatte er angekündigt, sich eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen, um wieder Kraft und Energie zu tanken. Doch in den vergangenen Tagen kursierten plötzlich Liebesgerüchte um ihn. Nachdem er gemeinsam mit Influencerin Doina Barbaneagra in Wien gesichtet worden war, wurde schon gemutmaßt, die beiden seien ein Paar. Beide haben dies inzwischen jedoch dementiert. Ihr Verhältnis sei nur rein freundschaftlich. Zuletzt hatte Lombardi eine Liaison mit einer anderen Influencerin: Laura Maria Rypa. Sie ging jedoch schon nach kurzer Zeit wieder in die Brüche.