Fesselspiele im Latex-Look: Pink verführt Channing Tatum

Wer auf eine Frau im Latex-Outfit abfährt, wird zweien kaum widerstehen können. So ergeht es auch Channing Tatum. Im Video zu ihrer Single "Beautiful Trama" verdreht ihm Pink ordentlich den Kopf.

Sängerin Pink hat sich für ihre neue Single "Beautiful Trauma" prominente Unterstützung geholt: Schauspieler Channing Tatum fungiert als Ehemann der 37-Jährigen im Video, das bei Youtube veröffentlicht wurde.

In dem kunterbunten Spektakel kehren die beiden Stars in die 50er-Jahre zurück, mit farbenfrohen wie skurrilen Outfits und jeder Menge genialer Tanzschritte. Die beiden erinnern dabei als Ginger und Fred Hart an das legendäre Tanzpaar Ginger Rogers (1911-1995) und Fred Astaire (1899-1987), die einst gemeinsam in zahlreichen Musical-Filmen auftraten.

Zwischen Hausarbeit und Bar-Suff

Channing Tatum beweist im Video zu "Beautiful Trauma" mal wieder, dass er kein eitler Hollywoodtyp ist. Der 37-Jährige lässt sich etwa gefesselt auf der Couch von Pink im sexy Lack- und Leder-Fummel einheizen - eine zweite Gespielin inklusive. Die drei wälzen sich schließlich am Boden und Tatum deutet dabei an, wie er Pink in den Po beißt.

In einer anderen Szene trägt Tatum ein Kleid. Seine Video-Gattin Pink überrascht ihn beim Cross-Dressing-Spiel, doch statt erstmal pikiert zu Boden zu schauen, legt sie ihrem Mann Lippenstift auf und schlüpft ihrerseits in einen Anzug.

Pink und Tatum geben auf jeden Fall ein ausgeflipptes Paar zwischen Hausarbeit und Bar-Suff ab. Im echten Leben sind die beiden natürlich allenfalls Freunde. Tatum ist seit über 11 Jahren mit Jenna Dewan liiert, seit 2009 sind die beiden verheiratet. Pink ist - mit Unterbrechungen - seit 2001 mit dem Motocross-Fahrer Carey Hart zusammen, seit 2006 mit Trauschein.

