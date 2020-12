Bei Pippa Middleton könnten bald große Veränderungen anstehen. Die jüngere Schwester von Herzogin Kate soll ihr zweites Kind erwarten. Noch dazu ist mit ihrem Ehemann wohl ein Umzug aus dem 18-Millionen-Pfund-Haus aufs Land planen.

Pippa Middleton ist angeblich schwanger mit ihrem zweiten Kind. Zumindest berichtete die US-Seite "Page Six" unter Berufung auf einen Insider: "Pippa und James sind begeistert, es sind fantastische Neuigkeiten in einem schwierigen Jahr. Die ganze Familie ist erfreut." Pippa und ihr Ehemann James Matthews, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist, haben bereits einen zweijährigen Sohn namens Arthur. Bei Herzogin Kates Schwester könnte aber neben der Schwangerschaft auch noch eine weitere Veränderung anstehen.

In ihrem hautengen Kleid stahl Pippa ihrer älteren Schwester bei deren Hochzeit fast die Show. (Foto: REUTERS)

Das Ehepaar plant Medienberichten zufolge, ein Landgut in Berkshire zu kaufen. Hedgefondsmanager James Matthews, der über zwei Milliarden Pfund besitzen soll, und Pippa Middleton residieren bislang in einem Haus in London mit sechs Schlafzimmern im Wert von umgerechnet etwa 18 Millionen Euro.

Für das mögliche neue Haus im Dorf Bucklebury soll das Paar bereits große Pläne haben. Der Vorteil an der Lage: das Haus von Middletons Eltern steht in Chapel Row und damit ganz in der Nähe. Pippas Eltern, Carole und Michael Middleton, leben immer noch in dem Fünf-Millionen-Pfund-Haus, in dem Kate, Pippa und ihr Bruder James groß geworden sind.

Eine sportliche Familie

Zum Leben von Pippa Middleton und ihrer kleinen Familie gehören sicherlich auch Luxusurlaube. Die Familie ihres Mannes besitzt das "Eden Rock"-Resort auf der Karibikinsel St Barths, das bei Prominenten hoch im Kurs liegt. Stars wie Elton John, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio sollen dort schon abgestiegen sein.

Wichtig ist der Schwägerin von Prinz William zudem der Sport. In einem Beitrag für "Waitrose Weekend" verriet sie im vergangenen Jahr, dass auch ihr kleiner Sohn Arthur schon eine Sportskanone ist. Seit er mobil sei, habe sie ihrem Sohn verschiedene Aktivitäten angeboten: "Ich musste mehr als nur Spaziergänge durch den Park im Kinderwagen finden." Die Lösung habe sie in einem "Sportplatz" extra für Babys gefunden: "Es ist ein großer Raum voller Spaß, weicher Gegenstände, Spielmatten, Treppen, Bälle, Schaukeln, Mini-Trampoline und mehr, um Babys und Kleinkinder körperlich zu fordern", erklärte sie.

Sicher wird Pippa Middleton, sollten die Gerüchte stimmen, sich auch in ihrer zweiten Schwangerschaft selbst fit halten. Wenn Arthur tatsächlich ein Geschwisterchen bekommt, könnte auch dieses dann wie der große Bruder im privaten Flügel des St Mary's Hospital in London zur Welt kommen. Dort erblickten auch Arthurs berühmte Cousins und seine Cousine das Licht der Welt: Kate und Williams Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Pippa Middleton wurde 2011 zum Star. Bei der royalen Hochzeit ihrer Schwester Kate mit Prinz William stahl die attraktive Pippa in ihrem hautengen weißen Kleid mit rückseitiger Knopfleiste dem Brautpaar um ein Haar die Show. In den vergangenen Jahren ist es ruhiger um sie geworden. Für Schlagzeilen sorgte nur ihr Schwiegervater David Matthews. Eine Frau beschuldigte ihn 2018, sie in den 1980er-Jahren vergewaltigt zu haben. Matthews wurde in Paris festgenommen, aber kurz darauf wieder freigelassen. Im vergangenen Sommer wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt.