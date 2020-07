Das Video, in dem Laura Müll... ähhh, Norberg (!) ihrem Liebsten vermeintlich ein Auto schenkt, sorgt vor wenigen Monaten für viel Spott im Netz - vor allem von Oliver Pocher und seiner Frau. Oder war doch alles nur ein Fake? Zumindest teilen die Pochers nun eine "aktualisierte Version" ihrer Parodie.

Oliver und Amira Pocher liefern eine weitere unterhaltsame Instagram-Episode ihres neckischen Duells mit Michael und Laura Norberg ab, besser bekannt als Michael Wendler und Laura Müller. Dabei handelt es sich um eine neuerliche Auflage des Videos, in dem die 19-Jährige ihrem Liebsten vermeintlich ein Auto schenkt und das schon zuvor von den Pochers auf Instagram parodiert worden war.

Häufig kam es in der Folge zu der Frage, wie Laura es sich leisten könne, ihm einen solch teuren Wagen schenken zu können. Wie das Magazin "Bunte" Anfang der Woche aufdeckte, handelte es sich dabei um einen Fake - Michael Wendler sei demnach selbst als Halter des Wagens eingetragen und bezahle eine monatliche Leasing-Rate.

Das ursprüngliche Video und die Antwort der Pochers waren der Auftakt für eine Reihe von Wendler-Parodien, die der Comedian auf Instagram veröffentlichte. Es folgte ein wochenlanger, öffentlicher Konflikt, in dem Wendler Pocher mit einer Klage drohte - der Streit gipfelte in einem TV-Duell auf RTL. Dort fragte Oliver Pocher Laura Müller damals unumwunden, wie sie sich das Auto hatte leisten können. Das "Playboy"-Model antwortete geschickt ausweichend, die Frage blieb offen.

"Bist du bekloppt oder was?"

Inzwischen haben der Wendler und Laura geheiratet und - sehr zum Missfallen seiner Exfrau Claudia Norberg - den Nachnamen Norberg angenommen. Auch in diese Wunde legen die Pochers ihren Finger. In dem neuen Video, auf dem Amira Pocher ihrem Mann ein Auto "schenkt", entgegnet er: "Was machst du mit meinem Autoschlüssel?" Es handele sich ohnehin um sein Auto - er habe es schließlich selbst geleast. "Aber ich liebe dich doch so, mein Schatz", säuselt Amira, worauf Oliver Pocher ihr entgegnet: "Bist du bekloppt oder was? Das ist mein Auto, das willst du mir jetzt verkaufen als Geschenk?" Das Video endet mit den Worten: "Also wirklich, das ist echt eine Verarsche. Zur Strafe heißt du wie meine Ex-Frau, wenn wir heiraten."

Zum Posting, das er als "aktualisierte Version" seiner Parodie bezeichnet, schreibt Pocher: "Hat Michael Wendler seinen Pick-up selbst geleast und wurde er dementsprechend gar nicht von Laura geschenkt ... !? Dann muss die Geschichte NEU geschrieben werden." Bleibt also abzuwarten, ob sich der Konflikt neuerlich so hochschaukelt, dass es zu einer zweiten Ausgabe des TV-Duells "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" auf RTL kommt.

Bei den Followern des Comedians zumindest kommt das Video sehr gut an. Viele User nutzen die Kommentarfunktion, um sich ebenfalls über Laura und den Wendler lustig zu machen. "Ich leas dich doch so", schreibt ein Fan. "Machen nicht Kleinkinder das voll oft, dass sie Sachen, die schon im Haus sind, 'verschenken'? Wenn sie das Konzept von schenken noch nicht ganz verstanden haben? Und die Erwachsenen tun dann so, als ob sie sich freuen?", fragt eine Nutzerin in Anspielung auf den großen Altersunterschied der beiden und spekuliert: "Könnte hier auch der Fall gewesen sein."