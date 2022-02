Kuss oder nicht Kuss: Das ist hier die Frage. Was lief wirklich zwischen dem Dschungelkönig und Tara Tabitha? Wie wahrhaftig ist Eric Stehfest und wie emotional war der Dschungelcamp-Abschied von Daniel Hartwich? Die Antworten gibt’s im ntv-Podcast "Ditt & Datt & Dittrich".

Nach dem Dschungelcamp ist vor dem Dschungelcamp: Nach der erfolgreichen 15. Jubiläumsstaffel des TV-Kult-Formats sind noch einmal alle Camper "im schönen Studio in Köln-Efferen" zusammengekommen, um die gemeinsame Zeit bei Reis und Bohnen Revue passieren zu lassen. Haben sich die Promis die Staffel schon angeschaut? Wie denkt man, einige Wochen später, über diesen oder jenen Streit? Und was lief da nun wirklich zwischen dem Dschungelcamp-König Filip Pavlovic und Tara Tabitha? Der "Weltstar aus Österreich" ging im Urwald-"Nachspiel" auf Konfrontation mit dem Mann, für den sie "Gefühle hat" und beschwerte sich bitterlich darüber, für die Öffentlichkeit "wie eine Stalkerin" gewirkt zu haben. War also alles nur wieder "falsch geschnitten"?

Welcher Promi hat sich mal wieder in die Nesseln gesetzt? Welcher Polit-Talk ging daneben? Welches Trash-TV begeistert selbst Kulturattachés? Willkommen bei "Ditt & Datt & Dittrich" - dem lebhaften Podcast von ntv-Kolumnistin Verena Maria Dittrich und ihrem Hausmeister Ronny aus der Eichhörnchenstraße. Jeden Dienstag gibt es eine lebendige Talkrunde zu aktuellen Themen, die uns alle beschäftigen. Von Reality-TV über Gesellschaftspolitik bis Kultur: Ein kritischer und humorvoller Entertainment-Spagat. Alle Folgen finden Sie in der ntv-App, bei Audio Now, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts und Spotify. Für alle anderen Podcast-Apps können Sie den RSS-Feed verwenden.

Moderator Daniel Hartwich sprach aus, was in den sozialen Medien schnell die Runde gemacht hatte: "Da soll ja schon vor dem Dschungelcamp was zwischen euch gewesen sein". Tara berichtete von einem gemeinsamen Kuss. Filip behauptete, die Influencerin würde lügen. Tabitha reagierte gereizt: "Also, ich weiß nicht, mit wem du im Bett gelegen bist (…) und mit wem du geküsst hast."

In der aktuellen Folge des ntv Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich" sprechen Verena und Ronny über "die Beziehung" zwischen Tara und Filip. Wer sagt die Wahrheit? Wer flunkert? Denn, während Pavlovic weiterhin beteuert, dass man sich nicht "näher gekommen" sei und man sich "nicht geküsst" habe, bleibt Tara bei ihrer Aussage: "Du lügst!"

Das rattige Verhalten des "wahrhaftigen" Herrn Stehfest

Auch Eric Stehfest und dessen Aussagen über "Wahrhaftigkeit" werden thematisiert. Im "Nachspiel" rasselte der Schauspieler erneut mit Linda Nobat aneinander. Diese beschwerte sich "über den Cut", den Eric von jetzt auf gleich vollzogen habe. Der Mann, der "die Kamera mit zur Psychotherapie nimmt", begründete seine Entscheidung. So sollen die Mitcamperinnen über Eric "in Interviews, die sie nach ihrem Rauswurf gegeben hätten", über den 32-Jährigen gelästert und ihn sogar beleidigt haben.

Schnell aber stellt sich heraus: Linda Nobat, Jasmin Herren und Tara Tabitha haben sich lediglich im sogenannten Dschungeltelefon über ihn geäußert. Unter anderem sagte sie, seine Entscheidung die Prüfung zu verweigern, "rattig" zu finden. Dass diese Aussagen aber bereits im Camp gefallen waren und nicht draußen, spielt für den "wahrhaftigen" Ritter jedoch keine Rolle.

Die weiteren Themen dieser Folge: die tiefen Gräben zwischen Anouschka Renzi und "Fräulein Rottenmeier" Tina Ruland, Harald Glööcklers Sicht auf den Dschungel und seine neue Aufgabe im Fernsehen sowie der emotionale Abschied von Daniel Hartwich nach neun Jahren als Moderator des Dschungelcamps.