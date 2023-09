Prinz Harry feuert Lionel Messis Gegner an

Gut gelaunt im Stadion Prinz Harry feuert Lionel Messis Gegner an Artikel anhören

Beim Konzert von Beyoncé hatte Prinz Harry womöglich nicht so viel Spaß. Doch ein Abstecher ins Stadion, um dort Inter Miami mit Lionel Messi gegen den Los Angeles FC spielen zu sehen, macht ihm offensichtlich viel Freude. Nur das Ergebnis hat er sich wohl anders gewünscht.

Seit rund sechs Wochen kickt Lionel Messi in den USA für Inter Miami. Als der siebenfache Weltfußballer des Jahres nun mit seinem neuen Club zu seinem ersten Gastspiel in Los Angeles antrat, zog er prompt hochrangigen Besuch an.

So gab sich bei der Ligapartie des Los Angeles FC (LAFC) gegen das Team des argentinischen Superstars auch Prinz Harry die Ehre. Der Brite mit Wahlheimat Kalifornien feuerte auf der Tribüne jedoch nicht etwa Messi und dessen Mitspieler an, sondern die Heimmannschaft. Laut Medienberichten hatte er dabei zeitweise auch einen Schal des LAFC in der Hand.

3:1 für Miami

Die royale Unterstützung half allerdings nicht. Messi und Inter Miami behielten mit 3:1 die Oberhand, auch wenn der Argentinier zu dem Sieg kein Tor beisteuerte. Nach dem Spiel soll Harry den amtierenden Weltmeister angeblich in der Kabine besucht haben.

Während sich Harry gut gelaunt im Stadion zeigte, glänzte seine Frau durch Abwesenheit. Dabei war Herzogin Meghan ebenfalls zum Spiel eingeladen. Eine Liste des LAFC, auf der die prominenten Gäste verzeichnet waren, beinhaltete auch ihren Namen.

David Beckham, einer der Besitzer von Inter Miami, war ebenfalls in Los Angeles im Stadion. Er und Prinz Harry trafen aber wohl nicht aufeinander.

Lustlos bei Beyoncé

Am Freitag waren Prinz Harry und seine Frau noch bei einem anderen Superstar gesichtet worden. Die beiden besuchten ein Konzert von Beyoncé im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood. Zusammen mit Meghans Mutter Doria Ragland verfolgten sie den Auftritt in einer separaten Loge.

Während Bilder von dem Konzert zeigen, wie Meghan bei der Musik mitgeht, wirkt Harry auf vielen Fotos eher lustlos. Er blickt auf sein Smartphone oder hat die Hände in die Hosentasche vergraben. Beim Fußballspiel wirkte er dann doch deutlich engagierter.

Bald geht es für Prinz Harry zurück nach Europa. Am 7. September finden in seiner britischen Heimat die WellChild Awards statt. Geplant ist, dass er dort einen der Preise überreicht und eine Rede hält. Anschließend reist er zu den Invictus Games nach Düsseldorf.